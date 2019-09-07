Подозреваемый в нападении на Памфилову задержан: им оказался 36-летний гастарбайтер

Министерство внутренних дел сообщило, что подозреваемый в разбойном нападении на председателя Центризбиркома Эллу Памфилову задержан правоохранительными органами. Его личность установлена – им оказался уроженец одной из республик Средней Азии 1983 года рождения.

Напомним, само нападение произошло в ночь на пятницу на даче Памфиловой под Истрой. Главе Центризбиркома, проснувшейся от присутствия нападавшего в одной с ней комнате удалось отбиться от него при помощи стула.

- Я поняла, что он молодой, гибкий, достаточно высокий. Ну, физическая боль, ладно, это не так страшно, но для меня это шок: представьте себе, вы просыпаетесь в своем доме — и перед вами ночью в вашем доме стоит человек, который на тебя нападает, - так она описала потом случившееся в телеэфире. При этом, в ходе борьбы она повредила палец на руке и получила травмы живота. Помогло и то, что у нападавшего, судя по всему, не совсем исправен оказался электрошокер, которым он пытался воспользоваться при нападении. Позднее, по факту случившегося было возбуждено уголовное дело по части 3-й статьи 162 УК РФ (разбой с применением насилия). О нападении проинформировали президента России, а официальный представитель МВД Ирина Волк заверила, что расследование находится на контроле у руководства министерства.

Напомним, часть антилиберальной российской общественности уже начала обвинять сторонников несистемной оппозиции, в ответ им понеслись ответные обвинения в фальсификации нападения и так далее. А оказалось, что никакой политики, скорее всего, в этом преступном деянии не было и нет. И все версии сторонников «теории заговора» с обеих сторон, похоже, оказались несостоятельны. Случай, скорее, имеет характер «бытового гастарбайтерского преступления».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/730569" frameborder="0"></iframe> Памфилова рассказала, как на неё напали.

И это на самом деле далеко не редкость. Это мог быть как один из гастарбайтеров, работавших по соседству с дачей Эллы Александровны, так и «гастролер» из числа бывших гастарбайтеров, которого рассчитали по окончании работы. Они редко совершают свои налеты наобум, гораздо привычнее для них хотя бы пару дней последить за домом, удостовериться, что там никто не живет, или хотя бы там обитает одинокая женщина, желательно в солидном возрасте.

Четыре года назад в деревне на границе Тульской и Московской областей матери автора этих строк (тогда еще живой) в возрасте 84-х лет удалось отбиться от точно так же вломившегося в дом посреди ночи через разбитые стекла террасы «накурившегося» таджика-гастарбайтера, вытолкав его топором. Который явно не ожидал встретить какое-то сопротивление.

Весьма вероятно, что и забравшийся в дом к Элле Памфиловой «уроженец одной из республик Средней Азии» был ошеломлен встречей с хозяйкой дачи ничуть не меньше, чем она сама. И он, что весьма вероятно, шел не убивать и грабить, а просто воровать.

Можно только представить, какой шмон устроили правоохранители по всей округе, когда стало известно, на кого произошло нападение, и на каком верху это дело поставили на контроль.

В любом случае, хорошо все, что хорошо кончается. А жителям своих подмосковных дач и загородных домов можно только посоветовать усилить осторожность и бдительность и наладить связь с ближайшими соседями для взаимопомощи и выручки в случае подобных происшествий. Сейчас начался самый сезон для таких «загостившихся» воров-дачников, работа для которых уже завершилась, а время возвращаться домой, по их мнению, пока еще не пришло.

izbirkommo Глава ЦИК Элла Памфилова после нападения здорова и принимает участие в международной конференции

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Пока не ясно, случайно это нападение произошло за 2 дня до выборов или злоумышленник намеренно выбрал этот время и хотел причинить вред главе Центризбиркома. В этом разбирается полиция. Но, несмотря на произошедшее, Элла Памфилова не отменила ни одного из намеченных мероприятий. (подробности)