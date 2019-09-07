Экс-солист группы «Челси» Роман Архипов женился на дочери киномагната

34-летний Роман Архипов больше не холостяк: сегодня экс-солист группы «Челси» женился на начинающей певице Алисе Огородниковой, выступающей под псевдонимом Eliss. Впрочем, в светской тусовке девушка скорее известна как дочь миллионера Леонида Огородникова - почетного кинематографиста России и основателя сети кинотеатров «Каро Фильм».

На торжество, которое состоялось в подмосковном ресторане, молодожены пригласили около 150 гостей, в том числе продюсеров Марюса Вайсберга и Виктора Дробыша, актеров Виталия Гогунского, Наталью Бардо и Игоря Жижикина. Ждали здесь и близкого друга жениха, хоккеиста Александра Овечкина, но он так и не смог приехать.

34-летний Роман Архипов больше не холостякФото: Анна МАРТЫНОВА

Невеста появилась значительно позже жениха, заставив его изрядно понервничать. Зато когда Алиса наконец вышла к импровизированному алтарю из белых цветов, это было эффектно: невесту в платье от культового американского дизайнера Веры Вонг вел под руку отец, а две маленькие девочки несли в руках роскошный шлейф.

Невеста была в платье от культового американского дизайнера Веры ВонгФото: Алена МАРТЫНОВА

- Этот наряд от меня держали в тайне до последнего, - рассказал kp.ru Роман Архипов. – Хотя это я вез его из Америки через три границы!

Невеста появилась значительно позже жениха, заставив его изрядно понервничатьФото: Алена МАРТЫНОВА

- А как вы делали предложение, помните?

- Это было полгода назад на хоккейном матче «Вашингтон Кэпиталз», где играл мой друг Александр Овечкин. Я попросил, чтобы в перерыве на табло написали: «Выходи за меня». Все было как в кино, и она ответила «Да».

- Шаг серьезный. Сомневались?

- Мы знакомы почти три года. Алиса всегда мне нравилась, но какие то были обстоятельства, я себя тормозил. Видел, что девочка хорошая, с ней просто интрижку не заведешь, а к серьезным отношениям я не был готов после предыдущего тяжелого расставания. Но полтора года назад мы начали встречаться – просто так, в один день. И с тех пор я уже не сомневался ни в чем. Да и к чему тянуть? Жизнь не бесконечная, да и мне уже на 20 лет.

Экс-солист группы «Челси» женился на начинающей певице Алисе ОгородниковойФото: Алена МАРТЫНОВА

- Что для вас изменится со свадьбой? Обязанностей прибавится, может, готовить начнете?

- Я и так готовлю, люблю это дело. Для меня быть мужем – это быть главой семьи, тем более у нас далеко идущие планы. Мы бы хотели как минимум двух детей – сначала мальчика, потом девочку. А там как бог даст.

- Вы ведь с женой еще и работаете вместе…

- Именно с этого все и началось – это был творческий союз. Сначала мы работали как продюсер и артист, потом как соавторы, и в конечном итоге это переросло в отношения. Можно сказать, продюсер совратил начинающую певицу. Или она меня!

На торжество, которое состоялось в подмосковном ресторане, молодожены пригласили около 150 гостейФото: Алена МАРТЫНОВА

- Ваша супруга входила в список самых завидных невест Москвы – знаете?

- Да? Значит, мне вдвойне повезло.

- Где будете жить – в России или в Америке?

- У нас такое отношение к жизни – американцы называют это «хиппи-папа» и «хиппи-мама». Такие люди могут растить детей могут где-нибудь на гастролях. Нам все равно, где жить, мы люди мира.