2019-09-08T10:50:54+03:00
Политика

Путин о своем кандидате на выборах в Мосгордуму: Надеюсь, это порядочный человек

Президент проголосовал в Академии наук
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Каждый раз приезжая согласно прописке проголосовать в здание Академии наук, президент терпеливо ждет, пока сидящий за столом член избиркома заглянет в паспорт и убедится, что это он и естьКаждый раз приезжая согласно прописке проголосовать в здание Академии наук, президент терпеливо ждет, пока сидящий за столом член избиркома заглянет в паспорт и убедится, что это он и естьФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Обязательная проверка паспорта у пришедшего на избирательный участок Владимира Путина выглядит комично, но закон есть закон, и ему следуют и члены избирательной комиссии, и сам президент. Каждый раз приезжая согласно прописке проголосовать в здание Академии наук, он терпеливо ждет, пока сидящий за столом член избиркома заглянет в паспорт и убедится, что это он и есть.

На то, чтобы поставить галочку в кабинке для голосования, у него ушло секунд десять, что вызвало вопрос журналистов - знает ли он лично кандидата, за которого голосовал?

- Нет, не знаю, но надеюсь, что это хороший, порядочный человек, - ответил Путин.

Президент приехал на участок так рано, что в КОИБ его бюллетень был опущен всего под шестнадцатым номером. У него поинтересовались - "не хотелось бы, чтобы на выборах было большее количество кандидатов?"

- В некоторых странах есть и тридцать, и пятьдесят, и сто, - пожал плечами Путин. - Качество их работы от этого не меняется. Важно не сколько, важно - какого качества. Важно - не сколько, а какого качества. Надеюсь, что у нас достойные кандидаты.

Путин приехал на избирательный участок в РАН.

ИСТОЧНИК KP.RU

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