Макрегор рвется подраться с Хабибом в Москве

Придушенный Дастин Порье еще продолжал плакать на ринге, а предыдущий соперник Нурмагомедова Конор Макгрегор уже написал в твиттере: «Назначьте мой реванш в Москве».

Да, шоу должно продолжаться. Без драк и оскорблений оно в Абу-Дуби получилось пресноватым. Нет, сам вечер, в котором было пять боев, удался на славу. Как сообщил наш корреспондент, билеты перед вечером по 100 долларов предлагались в семь раз дороже. Полный зал, внушительная VIP-ложа, Да и гланый поединок Нурмагомедов — Порье получился очень интересным со спортивной точки зрения, в нем была настоящая интрига. Хабиб безоговорочно выиграл первый раунд, затянув соперника в партер. Но гонг первый раз спас американца.

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов одержал победу над американцем Дастином Порье и сохранил чемпионский пояс UFC в легком весе. Бой завершился в третьем раунде удушающим приемом от россиянина. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

А вот во втором Нурмагомедову прилетели две хорошие плюхи и многим даже показалось, что российский боец поплыл. Но это было секундное замешательство и Хабиб, поняв, что боксировать с Порье опасно, вновь сел на свой конек и увлек его на ковер.

Да и в третьем раунде у Порье, казалось, был шанс сломить непобедимого горца — захват шей выглядел опасным, но, как оказалось, Нурмагомедов контролировал ситуацию.

— Критического момента не было, но захват был хороший, плотный. Я чувствовал, что тратит энергию, чувствовал, что он тратит силу. Он не смог задушить и психологически надломился. Даже не психологически… Он физически подсел. И я ощутил, что он уже подустал. Если было бы критическое положение, то меня надо было бы задушить до потери сознания, чтобы бой завершился, - сказал после Хабиб, который вскоре после этого момента Хабиб начал свое коронное удушение сзади и Порье запросил пощады.

Отец Хабиба, впервые ассистировавший своему сыну в UFC, предупреждал, что Дастин не доживет до четвертого раунда - так и случилось. А еще Нурмагомедов-старший обещал, что повторения послематчевой драки, как в Лас-Вегасе, не будет. Но когда Горный орел на эмоциях после победа вновь выпорхнул из клетки, многие подумали — ну, началось… Но Хабиб сразу же оказался в руках отца.

Куда же он теперь направится, размахнув свои крылья? Неужели опять Макгрегор? Пока на пути Хабиба Тони Фергюссон.

— UFC принимает решения. Он (Фергюссон) заслужил чемпионский бой. Поединок должен получиться отличным. Но даже если я выиграю, промоушен приведет мне еще кого-нибудь. Они раскрутят этого бойца. Понимаю, что после Фергюсона ничего не закончится, - сказал Нурмагомедов.

Президент UFC Дана Уайт на вопрос о возможном бое Макгрегор - Хабиб задумался:

- Возможен ли такой вариант - даже не знаю. Конор-то все время хочет этот бой. Но пока ему просто нет места. Хотя, если Тони не захочет или не сможет выходить против Хабиба, то мы будем искать ему замену. В таком случае, Макгрегор является логичным выбором. Думаю, все обрадуются такому решению.

- А такой может пройти в Москве?

- Да, мы достаточно близки к тому, чтобы провести Pay-Per-View (платный просмотр) в России. Местная фан-база просто разрывается, в самой стране очень много талантливых атлетов, а сегодняшний бой показывали по крупнейшему российскому каналу.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

28 — столько побед одержал боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов за свою карьеру. 12 из них в UFC. В субботу россиянин во второй раз в карьере защитил чемпионский пояс.

16,2 млн — столько подписчиков в Инстаграм стало у Хабиба. Таким образом, только за один вечер он добавил себе почти полмиллиона поклонников. Лидер этой виртуальной гонки Ольга Бузова (16,3 млн подписчиков) очень волнуется.

7,5 млн долларов — гонорар за бой с Порье Хабиба Нурмагомедова. Это не считая бонусов, которые он получит от платных трансляций. Надавно журнал «Форбс» назвал доход Хабиба в 11,5 млн долларов в год.