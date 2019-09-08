«Я жил в лесу, а в дом залез, чтобы найти еду»: Полицейские задержали мужчину, который напал на дом главы ЦИК Эллы Памфиловой

Нападение на Эллу Памфилову стало одной из главных новостей пятницы. Напомним, в ночь на 6 сентября неизвестный оказался в доме главы российского ЦИК на территории закрытого поселка под Истрой.

Сообщалось, что мужчина залез в дом, выставив из окна москитную сетку. Памфилова застала его в одной из комнат. Неизвестный бросился на женщину и попытался ударить электрошокером. Тот, слава богу, не сработал. Хозяйка дома схватилась за стул и дала отпор. Неизвестный сбежал. От медицинской помощи Памфилова отказалась. Как и от предложенной ей персональной охраны.

Вокруг этого нападения - много вопросов. Как посторонний (или несколько посторонних) мог попасть на территорию поселка, который по периметру обнесен забором, оснащен десятками камер, а за безопасностью местных жителей следят сотрудники ЧОП? К слову, приехавшие на место журналисты довольно легко обнаружили отрезок забора с разрезанной сеткой. Словом, закрытый элитный поселок оказался не таким уж закрытым.

Мужчина живет в шалаше, сделанном из подручных материалов

Одна из рабочих версий - нападение представителей оппозиции, попытка получить очередной скандал вокруг Единого дня голосования. На деле все оказалось проще. В субботу был задержан подозреваемый, который уже дал признательные показания. На 36-летнего гражданина Казахстана Башита Каралабаева наткнулись во время прочесывания соседнего леса. Мужчина живет в шалаше, сделанном из подручных материалов. Здесь же нашли не сработавший электрошокер.

- Задержанный заявил, что забрался на территорию поселка в поисках продуктов питания, - сообщил источник в правоохранительных органах. - По его словам, пять лет назад он приехал в Россию на заработки. Потом потерял документы, перебивался случайными заработками. Летом он живет в лесу, а на зиму перебирается в город, ночуя на вокзалах.

По данным «КП», в шалаше Каралабаева нашли несколько вещей, о кражах которых ранее заявляли жители других окрестных поселков.

Судя по всему, политической подоплеки в нападении на Эллу Памфилову действительно не было.

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