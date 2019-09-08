Россия покидает Кубок мира по баскетболу

Сборная России в воскресенье на Кубке мира по баскетболу в Китае победила Венесуэлу (69:60), но этот матч уже все равно ничего не решал. На втором этапе чемпионата эти две команды все равно занимали третье и четвертое места в группе, которые не давали права пройти в плей-офф.

Все для Сергея Базаревича закончилось еще в пятницу, когда его команда проиграла Польше (74:79). В сборной России, оставшейся без четверых сильнейших игроков (в Китай не поехали Швед, Мозгов, Кулагин и Хвостов), так и не смогла найти себе нового лидера. А без него даже средненькую команду Польши обыграть не удалось.

Одно утешение — пройдя во второй групповой этап, наши баскетболисты попали в олимпийскую квалификацию, так что еще могут выиграть путевку в Токио-2020.

Ругать наших ребят не стоит, сделали что могли в таком составе. Хвалить тоже вроде бы не за что — выше головы не прыгнули. Скорей, это глобальная проблема нашего баскетбола, где лучшие российские игроки не могут пробиться в составы больших команд и сидят на лавке, когда везде играют иностранцы. Понятно, что быстро эту проблему не решить, но и молчать, когда в старте выходят по пять легионеров, как-то неудобно. Словом, наш баскетбол зашел в явный тупик и за внешне успешным выступлением наших клубов (за счет тех же иностранцев) скрывается обшарпанный щит и ржавое кольцо...