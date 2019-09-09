Полгода после «Голоса»: Ержан Максим переехал в Москву, а дочь Алсу снялась в новом телешоу

В выходные звезда шестого сезона шоу «Голос. Дети» Ержан Максим пел в Москве на ВДНХ – мальчик выступил на открытии Дней культуры Казахстана в России. А накануне Максим Ержан прилетел в Москву со своей семьей, чтобы начать новую жизнь. У дочери певицы Алсу эти выходные тоже были насыщенными: Микелла Абрамова приезжала в студию к Регине Тодоренко на съемки в телешоу «Пятница с Региной».

Прошло полгода после победы этих детей в шоу «Голос. Дети», и у них кипит творческая жизнь. Напомним, что победителями шестого сезона вокального конкурса назвали всех финалистов не случайно. В начале победительницей объявили дочь Алсу, но телезрители не поверили в честную победу Микеллы Абрамовой. Тогда Первый канал заказал проверку голосования международной аналитической компании, в итоге серьезного расследования выяснилось: число фейковых звонков и СМС за дочь Алсу превысило 41000 голосов. Поэтому-то и объявили победителями всех финалистов.

Благодаря поездкам на летние музыкальные фестивали, мальчик познакомился со многими звездами. Впереди много концертов и новых знакомств в МосквеФото: Личный архив

На сайте Первого канала уже объявили кастинг в 7-й сезон вокального телеконкурса «Голос. Дети» - можно заполнить анкету, прикрепить ссылку на музыкальные номера ребенка и надеяться, что вас заметят… Ну а мы рассказываем о том, как складывается творческая жизнь Ержана и Микеллы.

Ержан в Москве

6 сентября Ержан Максим праздновал день рождения – талантливому мальчику исполнилось 12 лет. Символично, что именно в этот день он с семьей переехал в Москву из родного Казахстана. Мальчик начнет обучение в Академии популярной музыки Игоря Крутого, также ребенок будет посещать общеобразовательную школу.

Алсу инициировала дуэт своей дочери с талантом из КазахстанаФото: Личный архив

«Видов на Запад, на Америку мы не строим, всей семьей будем жить в Москве», - мама юного таланта Гульмира Алибек подчеркивает, что это было желание Ержана – учиться в академии Игоря Крутого. Сначала Ержан познакомился с Крутым, а потом согласился стать учеником его академии. К тому же, у семьи юного музыканта перед глазами есть прекрасный пример – плодотворное сотрудничество Игоря Крутого и звезды из Казахстана Димаша Кудайбергена. Родители Ержана Максима будут работать в посольстве Казахстана в России. После переезда из небольшого казахского городка Уральск семья поселилась в Москве на съемной квартире, ну а мальчик будет учиться в общеобразовательной школе и заниматься в музыкальной академии.

Родители 12-летнего Ержана считают, что этот переезд даст шанс сыну стать профессиональным музыкантом. И подчеркивают, что он продолжит выступать в Казахстане. А в ноябре Ержан Максим представляет Казахстан на детском «Евровидении».

За минувшие полгода победитель «Голоса» стал героем телешоу на родине, выступал на крупных концертных площадках (в том числе со звездами), встречался с видными чиновниками в Казахстане. В конце августа Ержан Максим пел на «Новой Волне» в Сочи на концерте «Супердети» - по приглашению организатора фестиваля Игоря Крутого.

В ближайшее время ждем выступления Ержана Максима на российских площадках.

Телезвезда Микелла

Микелла Абрамова записала дуэт с Ержаном Максимом – в начале лета вышел трек и клип «Эта любовь». На YouTube у клипа чуть больше миллиона просмотров. Комментарии чаще всего такие: «Ержан как всегда великолепно поет, браво! Посмотрела клип только ради того, чтобы Ержана послушать. После чудесного исполнения такой сложной песни, как Адажио, ему любая песня по плечу!»

Алсу с дочерью: девочка продолжает занятия вокаломФото: Личный архив

Микелла учится в элитной школе «Президент» (месяц обучения в этом учебном заведении стоит 180 тыс.руб.), продолжает заниматься музыкой, сниматься с мамой для обложек журналов, а в эти выходные рассказала о «своей любви к музыке» на съемках шоу Регины Тодоренко. Микелла дружит с другой юной участницей «Голоса» Элен Бадалян, недавно девочки побывали на московском концерте своего кумира Билли Айлиш. Микелле даже удалось за кулисами пару секунд пообщаться с мировой звездой. Девочка под впечатлением от концерта записала каверы любимых хитов Билли Айлиш.

В своем первом интервью сразу победы Микелла Абрамова говорила, что хочет записывать новые песни и дальше заниматься творчеством: «Хочу сказать спасибо всем, кто за меня голосовал - вы для меня очень много значите…» Так что ждем новых клипов и песен от Микеллы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/712022" frameborder="0"></iframe> Микелла и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской Новой волне» в Крыму.О том, что «голосята» Микелла Абрамова и Ержан Максим записали вместе песню «Это любовь» стало известно ещё несколько недель назадМария РЕМИЗОВА

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