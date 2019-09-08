Скандальная рок-звезда Шинейд О’Коннор появилась на публике в хиджабе

Известная ирландская певица Шинейд О’Коннор появилась на публике спустя год отсутствия. Поклонники гадали, куда пропала рок-звезда - она перестала давать интервью и концерты в 2018 году.

В фесбуке певица, известная не только своим музыкальным талантом, но и эпатажной внешностью, О’Коннор ходила в татуировках и брила голову на лысо, написала, что страдает от биполярного расстройства. Попросила близких переехать к ней в дом, а потом заявила, что хочет сменить имя.

А такой она вернулась на сцену спустя год отсутствияФото: Instagram.com

Спустя два месяца после этого заявления певица написала, что теперь ее зовут Магда Давитт. Кто посмеет обратиться к ней, как к Шинейд, просто «необразованные дураки». Дальше последовало заявление – певица стала мусульманкой и еще раз сменила имя, теперь ее зовут Шухада.

На публике она впервые за долгое время появилась в сентябре 2019 года. Бывшая рок-звезда пришла на концерт The Late Late Show в хиджабе. Поклонники отреагировали неоднозначно. Одни назвали певицу легендой и отметили ее шикарный голос. Другие разочаровались такой необычной трансформацией артистки.