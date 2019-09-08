Кто заработал на холодном лете в Москве

Производители пива, кваса, мороженого и простой воды недосчитались нынешним летом 2 млрд рублей — а все из-за плохой погоды в июле и августе. Такие результаты привела исследовательская компания Nielsen. Воды, например, купили на 15% меньше, чем летом прошлого года, пива на 7%, мороженного на 23%, а кваса — вообще на все 35% меньше прошлогоднего уровня.

Зато, по мнению экспертов, из-за непогоды люди стали чаще посещать кинотеатры. Число посетителей выросло более чем на 30%. Наверняка в этом росте есть и доля заслуг прокатчиков и создателей фильмов — этим летом вышло несколько новинок, которые собирают хорошую кассу по всему миру.

Чем еще заняться в плохую погоду — шопингом. Действительно, поток посетителей в московских торговых центрах вырос на 5%. Часто эти занятия совмещаются — ведь во многих торговых центрах есть кинотеатры. Но гораздо заметнее выросло число посетителей онлайн-кинотеатров — более чем в два раза!

Погода никак не сказалась на посещаемости ресторанов и кафе. Действительно, тепло — сиди на открытой веранде с коктейлем, похолодало — перемещайся под крышу и заказывай более подходящие напитки. Рестораторы отметили увеличение продаж чая и кофе.

Казалось бы, жители Москвы должны были бежать от такой погоды в жаркие края. Но нет, турпакетов стали продавать всего на 1% больше. Очевидно, не все могут себе позволить даже Турцию — на это направление приходится 52% столичных продаж.