2019-09-08T20:05:53+03:00
Спорт

Россия - Казахстан 9 сентября 2019: прямая онлайн-трансляция матча отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020

Футбол, матч Россия - Казахстан 9 сентября 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 9 сентября 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Россия сыграет против Казахстана поле своего стадиона в Калининграде.Россия сыграет против Казахстана поле своего стадиона в Калининграде.Фото: REUTERS
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Сборная России начинает второй круг отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года. В Калининграде наши сыграют против команды Казахстана. Весной мы уже были сильнее соперников, одержав победу на чужом поле со счетом 4:0. Сегодня - время ответного поединка. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Россия - Казахстан 9 сентября 2019.

Статистика личных встреч Россия - Казахстан 9 сентября 2019

Команды трижды играли между собой. В 2008 году была победа 6:0 в Москве на стадионе "Локомотив". А спустя 7 лет экспериментальный состав нашей команды сыграл вничью 0:0 с казахами. А весной уже 2019 года в Казахстане наши победили соперников со счетом 4:0.

Прогнозы букмекеров на матч Россия - Казахстан 9 сентября 2019

Россия должна выиграть у Шотландии, либо же будет ничья.

Прогноз на матч Россия - Казахстан 9 сентября 2019

У России более предпочтительные шансы на победу.

Время начала матча Россия - Казахстан 9 сентября 2019

Матч Россия - Казахстан 9 сентября 2019 года в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть матч Россия - Казахстан 9 сентября 2019

Прямую видеотрансляцию матча Россия - Казахстан можно посмотреть 9 сентября и начнется в 21:45 по московскому времени на Первом канале.

Трансляция матча Россия - Казахстан 9 сентября 2019

Трансляция матча Россия - Казахстан 9 сентября 2019 года состоится на Первом канале в 21:45 по московскому времени.

Россия - Казахстан 9 сентября 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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