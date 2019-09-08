«Пассажиров эвакуировали»: Очевидцы сообщили, что в Шереметьево у самолета перед взлетом загорелся двигатель

Специалисты разбираются в причинах пожара в левом двигателе самолета, который этим вечером должен был вылететь из Шереметьево во Владивосток.

Очевидцы сообщили, что все пассажиры находились уже на борту, самолет, принадлежащий компании «Россия» стоял на перроне. Вероятно, летчики начали прогревать двигатель и вдруг один из них, на левом крыле вспыхнул. Но тут же потух.

- Да, действительно, заискрился один из двигателей, - рассказала корреспонденту «Комсомольской Правды» пресс-секретарь аэропорта Шереметьево Анна Захаренкова. - Пассажиров вывели, пострадавших нет. Сам борт сейчас буксируют на место стоянки.

В авиакомпании «Россия» обещают прокомментировать инцидент в ближайшее время.

Тем временем эвакуированные из самолета пассажиры сейчас находятся в здании терминала.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/730863" frameborder="0"></iframe> Пассажиры рейса Москва - Владивосток покидают борт.

Тем временем авиакомпания «Россия» информацию о возгорании опровергает.

- Во время подготовки самолета к вылету из Шереметьево на одном из самолетов во время запуска второго двигателя произошел выброс продуктов сгорания авиационного топлива, - сообщил «КП» официальный представитель «России». - На данный момент технические службы авиакомпании проводят расследование для выяснения причины произошедшего.

Пассажиров, которых вывели с самолета, отправят во Владивосток резервным рейсом. Планируется, что он вылетит из Шереметьево в 21:30.