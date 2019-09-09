Дочь Джонни Деппа предстала скромной фиалкой, а Пенелопа Крус - белым лебедем

С платьем у Скарлетт Йоханссон все было в порядке, а с лицом не очень: актриса выглядела слегка опухшей, словно заплаканной. Да и с прической стилист напортачил - эффект мокрых волос был совсем не к месту. Впрочем, публику отвлекали впечатляющее декольте и татуировка на спине актрисы.

Скарлетт ЙоханссонФото: GLOBAL LOOK PRESS

Лили-Роуз Депп, дочка Джонни Деппа и Ванессы Паради, уже сама стала довольно известной актрисой и моделью. Представлять историческую драму «Король» она вышла в бледно-лиловом наряде Chanel, а шею вместо драгоценностей украсила сдержанно-элегантным шарфиком.

В фильме «Осиная сеть» Пенелопа Крус играет кубинскую фабричную работницу и выглядит довольно затрапезно. То ли дело на красной дорожке: Пенелопа выплыла на нее белым лебедем, сверкая украшениями Swarovski.

Гун ЛиФото: REUTERS

Богиня китайского кинематографа Гун Ли сыграла в конкурсном фильме «Субботний роман» актрису, занимающуюся в 40-е годы шпионажем. Выбранное ею для красной дорожки платье из коллекции Eli Saab Couture напоминало кимоно и позволяло продемонстрировать ноги, которые у 53-летней актрисы всем на зависть.

Сиенну МиллерФото: GLOBAL LOOK PRESS

Алая помада, изумрудные серьги, розовое платье Gucci с замысловатой вышивкой - этого хватило, чтобы модные эксперты журнала Harper’s Bazaar назвали актрису Сиенну Миллер самой стильной из всех, кто выходил в этом году под объективы фотографов в Венеции.