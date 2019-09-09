Синдром 9 сентября: Как пережить вторую неделю учебного года

Эйфория от начала учебного года уже прошла, радость от встречи со школьными друзьями-приятелями поутихла. Вторая неделя учебы - это как раз то самое время, когда на свет выползают все старые проблемы вместе с парочкой новых. Уроки снова скучные, учителя опять придираются на пустом месте, а про одноклассников и говорить нечего.

Скорее всего, все дело в так называемом синдроме 7 сентября. А точнее, 9-го - в этом году вторая неделя учебы наступает чуть позже. Именно в это время у многих школьников начинают появляться симптомы усталости от учебы (см. таблицу). И родители недоумевают - как так, ведь только что каникулы кончились!

Часто причиной мелких конфликтов и слез служат учебные перегрузки - детям сложно войти в рабочий режим, и организм бунтует против однообразных занятий и домашек. Разбираемся, как помочь ребенку вернуться в строй.

Проблема 1: капризы, усталость, невнимательность

Ребенок еще вчера рвался на занятия, а сейчас с трудом встает в школу, капризничает и хамит? Скорее всего, это реакция на слишком большую нагрузку. Проверьте дневник ребенка: если там кружки через день и домашнее задание на все выходные, возможно, стоит сбавить обороты.

- На детей очень давит плотное расписание, когда им постоянно что-то вдалбливают в голову, - предупреждает Анна Портнова, главный детский психиатр Москвы, руководитель отдела клинической психиатрии детского и подросткового возраста Центра социальной и судебной психиатрии Сербского. - И реагируют они на это неврозами. У маленьких ребят может дойти до заикания и энуреза. А подростки начинают бунтовать и вести себя агрессивно, хамят взрослым, могут даже уйти из дома.

Чтобы избежать таких серьезных случаев, важно не передавливать ребенка и оставлять ему достаточно времени для отдыха и восстановления. Обязательно нужно установить режим дня с прогулками на свежем воздухе и хотя бы 9 часами сна.

Младшеклассникам в начале учебного года нужно уделять особое внимание. Если малышу тяжело угнаться за классом, он медленно делает уроки и домашние работы, плохо усваивает материал - возможно, у него синдром дефицита внимания, который сейчас есть чуть ли не у каждого пятого ребенка. Чтобы с этим справиться, нужно обязательно обратиться к специалистам.

Начните с педиатра - он назначит анализы, обследования. И по их результатам перенаправит либо к неврологу, либо к психологу.

Проблема 2: конфликты с учителями и одноклассниками

Уроки не успели толком начаться, а ребенок уже успел со всеми перессориться? Это вовсе не значит, что вы воспитали маленького вредину и спорщика. Просто вдобавок к учебным нагрузкам на него свалились эмоциональная и социальная.

Соблюдение дисциплины и налаживание контактов с одноклассниками - это уже само по себе непросто! Три месяца ребенок жил вольной птицей, а тут надо сидеть на месте 45 минут, слушать учителя и говорить, только подняв руку, когда спросят. И пока дети не привыкли, они становятся раздражительными и конфликтными.

- Сложности с контактом у детей могут быть самые разные - кто-то слишком застенчив, а кто-то, наоборот, слишком напорист, кто-то слишком любит быть в центре внимания, - объясняет Анна Портнова. - Если ребенок не рассказывает, что происходит, или, наоборот, у него все кругом виноваты, не надо принимать чью-то сторону, обвинять во всем учителей или его самого. Надо начать разбираться с помощью профессионалов - для начала, школьного психолога.

Проблема 3: стресс из-за новых обязанностей

Вчера ты беззаботно лепил куличики в песочнице, а сегодня тебе сунули в руки ранец с учебниками, и все, ты уже взрослый! Примерно так многие первоклассники воспринимают начало учебы: вместе со званием школьника на них сваливается множество взрослых обязанностей. Да и ребятам постарше приходится непросто: надо самому ходить в школу, разогревать себе обед и собирать рюкзак на завтра.

Чтобы на детей не сваливалось все и сразу, добавляйте им новые обязанности постепенно. И не ждите, что они будут со всем справляться:

- Почаще хвалите детей за успехи и поменьше ругайте за неудачи, - советует психиатр. - Такое положительное подкрепление формирует уверенность в себе и желание успешности.