2019-09-06T09:48:45+03:00
Общество

Первое судно с Третьей очереди АО «Восточный Порт» доставит высококачественный российский уголь в Индию

Крупнейший частный инвестиционный портовый проект обошелся в более 40 млрд руб
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В АО «Восточный Порт» состоялся запуск Третьей очереди специализированного угольного комплекса.В АО «Восточный Порт» состоялся запуск Третьей очереди специализированного угольного комплекса.

В АО «Восточный Порт» состоялся запуск Третьей очереди специализированного угольного комплекса. Первой с Третьей очереди осуществлена погрузка высококачественного угля АО «УК «Кузбассразрезуголь» для крупнейшей металлургической компании Индии – JSW Steel Ltd.

Третья очередь специализированного угольного комплекса АО «Восточный Порт» - крупнейший частный инвестиционный портовый проект стоимостью более 40 млрд руб., успешно реализованный без государственного финансирования. Данный инвестиционный проект обеспечил удвоение мощностей АО «Восточный Порт» с 25 млн тонн до 50-55 млн тонн. В рамках Третьей очереди создано более 600 новых высококвалифицированных рабочих мест, суммарные налоговые отчисления с проекта до 2026 года составят порядка 25 млрд руб., что даст мощный импульс социально-экономическому развитию Приморья.

«Для нас было гордостью представить Премьер-министру Индии г-ну Моди Третью очередь АО «Восточный Порт» как передовой проект с точки зрения экологии. На предприятии внедрены большинство из наилучших доступных технологий в области охраны природы. АО «Восточный Порт» должно быть примером для других компаний, а применяемые им меры – нормой для отрасли», - сказал министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

«Сегодня произошло знаковое событие, которое выводит российскую портовую отрасль на новый уровень. Произведен запуск всей системы высокотехнологичного специализированного комплекса закрытой технологии перевалки угля - Третья очередь АО «Восточный Порт». Проект удвоит мощности крупнейшего угольного терминала страны с 25 млн тонн до 50-55 млн тонн в год, обеспечит системное развитие лидера стивидорной отрасли России и конкурентоспособность российских производителей угля на мировом рынке», - отметила член Правления АО «Восточный Порт» Ирина Ольховская.

СПРАВКА

АО «Восточный Порт» (Врангель, Приморский край) - резидент Свободного порта Владивосток, крупнейший в России специализированный терминал, обеспечивающий высокотехнологичную экспортную перевалку угля различных российских производителей. Грузооборот терминала в 2018 году составил 24,3 млн тонн.

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