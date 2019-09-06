Инвесторы попросили не менять правила игры ТОР и СПВ на период окупаемости

Итоги пятилетней работы преференциальных режимов для инвесторов обсудили на полях ВЭФ-2019. Механизмы, по мнению участников форума, показали свою эффективность, но нуждаются в совершенствовании.

За пять лет на Дальнем Востоке создано 20 территорий опережающего развития, а режим свободного порта «Владивосток» работает в пяти регионах страны. Резидентами преференциальных режимов стали 1773 инвестора, 236 проектов уже воплощены в жизнь. В экономику Дальнего Востока уже вложено 44 миллиарда рублей (в планах - 3,2 триллиона рублей) и создано 30 тысяч рабочих мест.

- Отечественный механизм ТОР не имеет аналогов, мы внимательно разобрались не только в России, но и в мире, этот набор льгот абсолютно уникальный и дает нам возможность абсолютно уверенно чувствовать себя на мировых площадках, - сказал Вадим Медведев, управляющий директор инвестиционного департамента группы компаний «ЕСН».

СЛАБЫЕ МЕСТА

Несмотря на успехи, преференциальные режими обладают рядом ограничений. Резиденты на первое место выводят проблемы с инфраструктурой, затем называют финансовые и кадровые недостатки. Именно на этом планирует сфокусироваться государство, а также на расширении перечня услуг для инвесторов. Кроме того, рассматривается возможность предоставлять резидентам право самостоятельно выбрать схему налогообложения.

Нередко инвесторы сталкиваются и с земельными проблемами. Например, к удаленным регионам применяются те же требования, что и к материковым субъектам. Таким образом процесс перевода земли из одной категории в другую занимает много времени.

- Мы сталкиваемся с тем, что пограничный режим настолько жесткий, настолько архаичный, что я не очень представляю, как туристов сюда по-настоящему привлекать, наверное, ТОР должен тоже об этом как-то позаботиться», — озвучил еще одну проблему Сергей Бачин, генеральный директор Розы Хутор.

ПУТИ ВЫХОДА

Как усовершенствовать режимы ТОР и СПВ? Участники форума решили, что для этого необходимо добавить отраслевую надстройку и не менять на период окупаемости инвестиций условия, положенные резидентам. Не менее важно поддерживать экспорт.

- Наше важное достижение — инвесторы, как вы знаете, по большей части ориентированы на рынки Юго-Восточной Азии — мы им помогаем с тем, чтобы их товар доходил до конечного потребителя и экспорт рос. Прорывное наше достижение — это открытие рынка Китая для зерновых, масличных культур, молока, молочных продуктов, буквально на днях товары наших дальневосточных производителей должны отправиться в Китай к потребителям, - сообщил Сергей Тырцев, первый заместитель министра РВ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Необходимо также обратить внимание на сферу услуг. В этом отличие российских ТОРов от преференциальных режимов стран АТР.

- Мы пытаемся создать преференциальный режим, видя перед собой промышленную компанию, а в других странах делают фокус на развитие сферы услуг. Мне кажется, мы очень редко обращаем внимание именно на сферу услуг, - считает Михаил Орлов, партнер, руководитель департамента налогового и юридического консультирования КПМГ в России и СНГ.