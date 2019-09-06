Крупнейшие соглашения, подписанные во Владивостоке в рамках пятого Восточного экономического форума

Во Владивостоке на полях Восточного экономического форума состоялось подписание крупнейших инвестиционных соглашений. В присутствии полномочного представителя президента России на Дальнем Востоке Юрия Трутнева и министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова было подписано 14 крупных соглашений, подразумевающих привлечение в регион инвестиций на несколько миллиардов рублей и создание тысяч рабочих мест.

Дальневосточный Федеральный Университет, а именно в его стенах проходит юбилейный Восточный экономический форум, заключил соглашения с ООО "Российские железные дороги", холдингом "Вертолеты России", ПАО МТС и ООО "Элемент" соглашение о намерениях по реализации проектов в области перспективных информационных технологий. В каждом таком соглашении также участвуют министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики и министерство цифрового развития, связи и массовой коммуникации.

АО "Находкинский завод минеральных удобрений" и АО "Корпорация развития Дальнего Востока" договорились о строительстве в Находке завода минеральных удобрений. Объем инвестиций при этом составит 200 млрд рублей, что позволит создать 1500 рабочих мест.

АО "Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона" и АО "Русская медная компания" подписали инвестиционное соглашение на сумму в 142 миллиарда рублей, согласно которому будет построен горно-обогатительный комбинат на месторождении Малмыж в Хабаровском крае.

Представители акционерного общества "Технолизинг" и топ-менеджеры компании Marubeni Corporation подписали меморандум о взаимопонимании по реализации поставки метанола объемов 1 млн тонн в год из города Сковородино Амурской области.

Администрация Приморского края проделала плодотворную работу и привлекла к совместной работе администрацию провинции Хэйлунцзян, администрацию города Муданьцзян, АНО "Агенство Дальнего востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта", АО "Корпорация развития Дальнего Востока", группу компаний "Мэниу Дайари групп", ООО "Стэйт икс молоко", а также группу компаний "Джун Дзин Дайари Фарминг компани лимитед". Стороны договорились о строительстве молочно-товарных ферм на территории Приморского края и создании необходимой транспортно-логистической инфраструктуры с целью производства высококачественного молока и молочных продуктов для обеспечения потребителей и жителей Дальнего Востока и Китая в качественном молоке и молочных продуктах. Ежегодное производство молока при этом составит 500 тысяч тонн молока. Объем инвестиций в создание молочно-товарного производства составит 45 миллиардов рублей, будет создано 4000 рабочих мест.

"Сан Групп" и АНО "Агенство Дальнего востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта" создадут на Камчатке туристический кластер "Азиатская деревня". Площадь уникального парка составит 700 га. На эти цели будет потрачено 57,2 млрд рублей нвестиций, а обеспечивать работу кластера будет по меньшей мере 650 человек.

Харбинская фармацевтическая группа Harbin pharmaceutical group и АНО "Агенство Дальнего востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта" договорились о реализации инвестиционного проекта по релокации фармацевтического завода Hiao на Дальний Восток. Для этого было заключено соглашение на 10 миллиардов рублей. В итоге планируется, что на производстве появится 850 новых рабочих мест.

АНО "Агенство Дальнего востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта", ООО "Антей" и ПАО "Находкинский судоремонтный завод" разработали инвестиционный проект по созданию серии современных высокопроизводительных рыболовных судов. Для этих целей будет создано 300 рабочих мест, а финансовые ресурсы предусмотрены в размере 10 млрд рублей.

АО "Корпорация развития Дальнего Востока" договорилась с ООО Far Eastern Natural Resources о разработке Крутогоровского угольного месторождения в Камчатском крае. Проект подразумевает привлечение более 11 млрд рублей инвестиций.

ПАО "Банк "Финансовая корпорация Открытие" и АНО "Агенство Дальнего востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта" договорились реализовать инвестиционные проекты по схеме государственного частного партнерства концессионного соглашения в форме банковского консорциума путем предоставления специальных кредитных инструментов и гибридных продуктов. Возможность такого соглашения появилась благодаря реализации проекта развития семи дальневосточных индустриальных парков во Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре, Южно-Сахалинске, Советской Гавани, Благовещенске, Чите, Улан Удэ, а также пилотных проектов по созданию и эксплуатации центра ядерной медицины в республике Бурятия и проектов по созданию и эксплуатации круглогодичного детского лагеря в республике Саха Якутия. Общий объем инвестиций составит 442,5 млрд рублей.