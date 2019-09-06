«Сбербанк Инвестиции» и фонд «РК-Инвестиции» договорились о совместном привлечении инвесторов

ООО «Сбербанк Инвестиции» и фонд «РК-Инвестиции» пописали соглашение о догосроном и взаимовыгодном сотрыдничестве. Об этом сообщает «КП» с полей ВЭФ-2019.

Предметом соглашения является дальнейшие развитие и реализация инвестиционных и бизнес-проектов на внтреннем и внешнем рынках. Также документ предусматривает содействие в возможном привлечении финансирования и инвестиций.

- С целью продвижения перспективных проектов мы планируем активное участие на полях форумов, конгрессов и других мероприятий, организуемых фондом Росконгресс. Для нас это открывает не только широкие возможности для поиска и привлечения российских и зарубежных инвесторов, но и доступ к широкому пулу экспертов и партнеров, - сказал Оскар Рацин, председатель совета директоров ООО «Сбербанк Инвестиции».

Перспективным прожектам будет оказана помощь в продвижении в России и других странах.

- Мы будем не только отбирать, оценивать и проводить экспертизу перспективных проектов, но также нацелены на создание условий и инфраструктуры для прозрачного доступа инвесторов. При необходимости готовы предоставить услуги маркетинга и содействовать продвижению проектов в России и за рубежом, - добавил Александр Шатиров, директор фонда «РК-Инвестиции».