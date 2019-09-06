Доходы резидентов дальневосточных ТОР выросли в 4,5 раза, а СПВ - в 12

Госдума провела собственный общественный анализ эффективности работы преференциальных режима для инвесторов на Дальнем Востоке. Было опрошено более 250 респондентов, результаты исследования представили во Владивостоке на ВЭФ-2019.

УСПЕХИ

С 2016 по 2018 год доходы резидентов дальневосточных Территорий опережающего развития (ТОР) увеличились с 15,5 миллиарда до 70 миллиардов рублей. Инвесторы режима свободный порт Владивосток (СПВ) за этот же период смогли увеличить прибыль с 2 до 24,5 миллиарда рублей.

- Реализовано более 80 проектов с объемом инвестиций в 100 миллиардов рублей, создано около десяти тысяч рабочих мест. В большинстве ТОР и СПВ ожидается увеличение общего объема налоговых и неналоговых поступлений в бюджет, - поделился результатами исследования Николай Харитонов, председатель комитета Государственной думы РФ по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока.

По данным 2018 года, увеличилась производительность труда по сравнению с предыдущим годом у ТОР «Приамурская», «Большой Камень», «Чукотка», «Южная», «Михайловский». По словам Николая Харитонова, результаты исследования говорят о том, что «впервые за последние два года появились очевидные признаки эффективности этих инструментов».

ПРОБЛЕМЫ

Однако, по данным все того же опроса, 42 процента резидентов главной проблемой назвали административные барьеры, а 60 процентов опрошенных даже не знают о деятельности агентств по привлечению инвестиций и развитию человеческого капитала. Плюс инвесторы столкнулись с перестройкой законодательства.

- В августе 2018 г. все резиденты, все инвесторы столкнулись с новыми правилами, которые заключаются в следующем: у нас изменились условия предоставления льготы. Если изначально норма звучала таким образом, что статус предоставлял право пользования льготой и применения пониженных тарифов по страховым взносам, то в уточненной редакции требуется соблюдение нескольких моментов, в том числе создание новых рабочих мест. Здесь сложилась не самая лучшая ситуация для резидентов, - сказала Ольга Сурикова, директор, руководитель Дальневосточной практики КПМГ в России и СНГ.

ВЫХОД

Инвесторы сошлись на том, что, в первую очередь, необходимо не менять изначально установленные правила игры для инвесторов ТОР и СПВ, а все проекты изменений действующего налогового нужно законодательства обсуждать публично. Для координации действий, обмена опытом и обобщении проблем предложено создать ассоциацию резидентов преференциальных режимов.

- Я полагаю, что пришло время для того, чтобы резиденты ТОР объединились. Мы первые шаги в этом направлении сделали. В начале августа было проведено учредительное собрание резидентов ТОР. Сейчас документы в Минюсте. Никто кроме нас не добьется того, чтобы наши предложения воплотились в жизнь, - добавил Денис Грозь, управляющий партнер группы компаний «ДВ Девелопмент», исполнительный директор ООО «Индустриальный парк “Авангард”».

Кроме того, серьезной проблемой инвесторы назвали большие требования к обустройству зон таможенного контроля. Например, резидент СПВ в Хабаровском крае «Ванинотрансуголь» потратил на эти цели 250 миллионов рублей.

- По зонам таможенного контроля Корпорация также считает необходимым оптимизировать, усовершенствовать процесс вплоть до снятия ограждений, использования новейших цифровых способов учета перемещения товаров, - поделился Аслан Канукоев, генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока.