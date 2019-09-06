Россияне стали более внимательны к составу продуктов

Оказывается, в этом году россияне в магазинах стали больше внимания обращать на состав продуктов и торговую марку, чем в прошлом. Об этом свидетельствуют итоги исследования потребительского поведения, которое аналитическое агентство РОМИР провело специально для Роскачества.

Список из пяти основных факторов, на которые в первую очередь обращают внимание покупатели при выборе товара, по сравнению с прошлым годом изменился, однако самым важным показателем была и остается свежесть продуктов.

Один из главных факторов при выборе продуктов – срок годностиФото: Алексей БУЛАТОВ

Правда, в этом году посетители супермаркетов проверяют срок годности чуть реже, чем в прошлом. Сравниваем.

Срок годности (72% в 2019 году против 67% в прошлом)

Дата изготовления (65% в 2019 году против 64% в прошлом)

Состав продукта (39% в 2019 году против 42% в прошлом)

Масса/объем (34% в 2019 году против 32% в прошлом)

Торговая марка (30% в 2019 году против 24% в прошлом)

Кроме того, как рассказали эксперты Роскачества, 19% покупателей обращают внимание на страну-изготовителя и соответствие продукции ГОСТу, а также на информацию о Знак качества (13%). Меньше всего россиян интересует цена: стоимость является самым важным аргументом при покупке только для 2% потребителей.

Что же касается источников информации о том или ином товаре, которой покупатели пользуются при выборе, то в 2019 году аналитики отмечают спад по всем позициям:

Информация на упаковке (63% в 2019 году против 67% в прошлом)

Рекомендации друзей и родственников (35% в 2019 году против 37% в прошлом)

Рекомендации продавцов (20% в 2019 году против 24% в прошлом)

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