Замглавы Минкомсвязи Максим Паршин о будущем цифровых сервисов: «Одно электронное заявление - и вы получаете весь комплекс услуг онлайн»

Цифровой профиль и только онлайн-общение с чиновниками - такую идеальную картину рисуют чиновники, когда говорят о развитии системы государственных услуг. Почти все россияне уже пользуются этим сервисами. Теперь пришло время сделать их еще более дружелюбными по отношению к гражданам. Об этом в открытой студии «КП» на Восточном экономическом форуме рассказал Максим Паршин, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

«ЧИСЛО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ РАСТЕТ НА МИЛЛИОН В МЕСЯЦ»

- Сколько сейчас людей пользуются цифровыми госуслугами?

- Число активных пользователей портала Gosuslugi.ru постоянно растет. Уже 64 млн человек имеют подтвержденную учетную запись и пользуются цифровыми сервисами. Это число увеличивается примерно на миллион в месяц. Конечно, наступит момент, когда мы достигнем насыщения и все активное взрослое население будет так или иначе пользоваться цифровыми сервисами. Но пока динамика очень высокая.

- С чем это связано?

- Чем больше цифровых сервисов, тем больше на них спрос. Граждане активно приобщаются к такой форме получения государственных услуг. Плюс в этом участвуют региональные власти, крупные банки, телеком-компании. Они тоже вовлекают граждан в цифровой мир.

- То есть количество электронных услуг тоже растет?

- Да, услуги цифровизируются, переводятся в электронный вид. Но мы не гонимся за числом отдельных услуг. Мы переключились на развитие суперсервисов.

- Чем отличается сервис от суперсервиса?

- Суперсервис – это комплексная жизненная ситуация. Это совокупность взаимосвязанных государственных, муниципальных и бизнес-услуг. Это единый клиентский опыт. Когда по одному заявлению вы получаете весь комплекс услуг, даже не задумываясь о том, какие вам обязаны предоставить. Сейчас, чтобы получить все, надо очень хорошо понимать, на что вы имеете право, а на что - нет. Здесь же все максимально просто и удобно. Одно цифровое заявление - и вы получаете весь комплекс услуг онлайн.

- Приведите пример.

- Рождение ребенка. Точнее период с момента беременности до записи в детский сад. Оформление всех документов, выплат и пособий происходит единым пакетом. Таких суперсервисов мы выделили 25. Сейчас находимся на завершающей стадии формирования целевых моделей. Мы должны понимать, как это будет выглядеть у вас на телефоне или на экране компьютера. И уже обратным ходом формулируем требования к изменению нормативных документов, переработке информационных систем, изменению бизнес-процессов.

Здесь принципиально важным является опыт пользователя – гражданина или предпринимателя. Насколько это удобно, насколько это решает проблему. Мы проводим фокус-группы. Например, если это суперсервис при рождении ребенка, то общаемся с молодыми мамами, которые недавно родили и помнят, как они проходили все этапы. Или это девушки, которые только готовятся к этому событию и еще не знают, что им нужно делать. Если сервис по старту бизнеса, то мы работаем с действующими и начинающими предпринимателями.

«НАМ НУЖНЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СОТРУДНИКИ»

- Как можно поучаствовать в обсуждении и улучшении сервисов?

- По десяти суперсервисам есть прототипы, которые мы опубликовали на Едином портале государственных услуг. Каждый, кто в этом заинтересован, может с ними ознакомиться и оставить обратную связь, пройти опрос. Рабочие группы, которые разрабатывают суперсервис, учтут ваше мнение и сделают соответствующие изменения. Прототипы уже посмотрели 15 тысяч человек, более 5 тысяч прошли опросы. Это объемная обратная связь, которую мы получаем и активно используем.

- Какие выводы потом делаете?

- Например, мы понимаем, что что-то упустили. Например, предусмотрели запись в детский сад, но не предусмотрели запись в поликлинику. Поэтому обратная связь очень ценна.

- Минкомсвязи объявило еще и конкурс на замещение вакансий в министерстве. Кого ищете?

- Мы заинтересованы в максимально широком привлечении тех, кто готов работать не только над суперсервисами, но и на других направлениях, таких как создание цифрового профиля гражданина или единой экосистемы государственных сайтов - «Госвеб». Проектов очень много. В соответствии с законодательством о государственной службе, на следующей неделе объявим официальный конкурс. Нужны универсальные люди, которые разбираются в технологиях и тенденциях цифровой экономики, умеют работать с данными, а также являются классными управленцами, проектными менеджерами. При этом желательно мыслить с точки зрения клиента и стараться улучшать жизнь. Такие люди получат бесценный опыт управления крупнейшими амбициозными проектами, впишут свое имя в историю развития цифровой России.

- Как стать участником конкурса?

- Условия можно будет посмотреть на официальном сайте Министерства цифрового развития. Будет несколько этапов: онлайн-задание, заочный и очный этапы, групповая работа.

«ГОСУСЛУГИ ДОЛЖНЫ ПРЕДОСТАВЛЯТЬСЯ ОНЛАЙН И ЗА СЕКУНДЫ»

- У вас есть видение, как в будущем должна выглядеть система предоставления государственных услуг? К чему мы идем?

- У нас есть несколько базовых принципов. Первый - все документы цифровые. Главным является запись в информационной системе или в базе данных, в государственном реестре. В бумаге необходимости нет. Но если она вам нужна, вы можете получить выписку. Второе - все услуги должны предоставляться онлайн и за секунды. Третье - все услуги должны быть максимально упрощены. То есть не должно быть человека, который принимает решение и чьей подписи нужно ждать. Четвертое - услуги должны предоставляться проактивно. То есть вы даже заявление не должны подавать. С наступлением определенного события система сама предлагает вам услугу. Допустим, если пришло время менять паспорт, система напомнит об этом, а потом сообщит, что паспорт готов.

- Когда это прекрасное будущее может стать реальностью?

- Думаю, на это потребуется не больше пяти лет. Национальный проект проект рассчитан до 2024 года. Но основные результаты будут появляться в течение ближайших двух-трех лет.

СПРАВКА «КП»

Портал Gosuslugi.ru - это единый портал, где можно получить услуги десятков министерств и ведомств. На нем можно заказать услуги в электронной форме, записаться на прием, оплатить штрафы, пошлины, судебные и налоговые задолженности, услуги ЖКХ. За прошлый год через портал было заказано 2,6 млрд государственных услуг.

В этом году на портале появились первые прототипы суперсервисов. Сейчас идет их доработка с участием пользователей.

«Важны любые советы и рекомендации. И особенно — критика. Все анкеты внимательно изучаются командой из 200 специалистов, которые работают над проектированием и запуском суперсервисов. Они создаются для людей, а не для чиновников. Так государство пытается сделать получение услуг удобнее каждому, кому они понадобятся в разных жизненных ситуациях. Поучаствуйте в опросе, оставьте свои пожелания и расскажите, каким вы хотите видеть суперсервис. Возможно, именно ваши предложения лягут в основу доработки. Создавайте семьи, растите детей, получайте образование, находите любимую работу, пользуйтесь господдержкой и льготами. А о документах пусть позаботится государство», - говорится в сообщении на Едином портале госуслуг.

Посмотреть прототипы и поучаствовать в опросе можно по ссылке.