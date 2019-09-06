2019-09-06T11:43:25+03:00
Политика

Сергей Собянин: Система электронного голосования полностью готова к выборам в Москве

Об этом мэр города сказал на международной конференции о цифровизации избирательных процессов
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Мэру Москвы показали терминалы для цифрового голосования, которые будут применены на 30 избирательных участкахМэру Москвы показали терминалы для цифрового голосования, которые будут применены на 30 избирательных участкахФото: Алиса ТИТКО
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Москва полностью готова к выборам в городской парламент, которые пройдут 8 сентября. Об этом мэр города сказал на международной конференции "Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение".

- Те технологии, которые мы применяем для использования бумажного бюллетеня, конечно, современные. Появляются комплексы обработки избирательных бюллетеней, электронные услуги на портале, но все заканчивается одним - человеку все равно нужно прийти на участок и заполнить бюллетень. Законодательство совершенствуется, мы демонстрируем поозрачность ввборов. Но проблема все равно есть и серьезная - явка. Избиратели не только у нас, но и во всем мире, все меньше и меньше приходят на избирательные участки, - сказал Сергей Собянин.

По словам мэра города, особенно это касется местных выборов, явка падает до 15%. По сути, политиков выбирает меньшинство. Это они решают судьбу городов, регионов и страны. Это проблема. И какие бы технологии не придумывали, а людям все равно нужно приходить на участок. Но они живут в интернете, в мире электронных услуг. И классический способ выборов людям все меньше интересен.

Во многих странах были попытки проведения выборов без явки избирателей на участки. Не везде было успешно, только в Эстонии этот способ прижился. Что это означает? России тоже отказаться, закрыть тему? Остаться со старой системой, которая демонстриует пассивность к выборам?

- Мы инициировали в парламенте принятие закона о проведении эксперимента в Москве по электронному голосованию. Это не полномасштабный эксперимент, речь идет о трех избирательных округах из 45. Всего будут участвовать 10 тысяч избирателей из 500 тысяч в этих округах. Это очень важная история, которая должна нам дать ответ, можем ли мы привлечь избирателей или нет. Почему в Москве? Потому что мы активно используем систему "Умного города", электронные услуги, Московскую электронную школу, голосования в проекте "Активный гражданин".

- Перед разработчиками системы электронного голосования стояла сложнейшая технологическая задача. Процедура голосования должна быть простой, гарантировать тайну голосования и корректность учета голосов. Добиться этого удалось, применив новые технологии. Для голосования будет достаточно компьютера или смартфона, подтвержденной учетной записи на портале Мос.ру и онлайн-заявки на участие в электронных выборах, - отметил Сергей Собянин.

Электронный бюллетень будет доступен только на экране избирателя, он нигде не будет сохраняться - ни в браузере, ни в сервире администратора. Ранее были проведены тестирования электронного голосования, в которых участвовали 6000 человек. Были попытки взлома, но никто систему взломать так и не смог. Сегодня система электронного голосования полностью готова к реальным выборам.

Кстати, на международную конференцию "Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение" прибыли представители 35 стран Азии, Европы, Африки и Латинской Америки. На выставке были предоставлены новые решения, которые могут быть использованы на цифровых участках в Москве.

Основным элементом экспозиции концерна "Автоматика" являлся терминал для голосования, созданный на современной элементной базе. Терминал может быть использован для одновременного проведения выборов всех уровней - муниципальных, региональных, федеральных. Аппарат ведет автоматизированный подсчет голосов, фиксирует результаты голосования и формирует отчет с данными о голосовании. Он работает автономно и изолировано благодаря отсутствию операционной системы и доступа в интернет.

Напомним, ранее Мосгоризбирком утвердил список из трех округов, в которых будет проведено электронное голосование. В эксперименте примут участие округа №1 - Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково (Зеленоград); №10 - Бибирево, Лианозово, Северный; №30 - Чертаново Центральное и Южное. Округа были выбраны путем голосования на портале "Активный гражданин".

ИСТОЧНИК KP.RU

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