Программа реальных дел: как губернатор Бочаров завоевал популярность в Волгоградской области

Волгоградская область долго считалась «сложным» регионом - за последние десять лет здесь сменилось четыре губернатора, а местные элиты привыкли к фронде и безнаказанности. Все это привело к полному разложению административного аппарата и росту протестных настроений в обществе - голосовать за такую власть люди не хотели.

За последние годы много изменилось. Жёсткой рукой Герой России Бочаров зачистил наиболее одиозные кланы местных криминально-чиновничьих элит и доказал, что способен завоевать доверие электората с помощью реальных достижений.

Предвыборная кампания волгоградского губернатора строится в первую очередь на рабочих поездках в районы области, где глава региона регулярно общается с избирателями и выслушивает их пожелания. Учитывая, что Бочаров и раньше не пренебрегал такими выездами, кампания лишь укрепляет его имидж «народного» губернатора, открытого и доступного в общении. Электорат, и на селе, и в городе, такой подход ценит.

При всей кажущейся спонтанности, на самом деле во всех этих поездках прослеживается единая система: Бочаров, как и положено человеку с военным прошлым, ведёт себя как стратег, предпочитая реальные поступки красивым фразам и поддерживая ту репутацию, которую смог себе обеспечить за последние пять лет. На момент приезда в тот или иной район губернатор всегда уже в курсе, какие проблемы в этой части региона являются наиболее насущными. Порой Бочаров намеренно отклоняется от маршрута и приезжает туда, где его не ожидали, — поэтому у чиновников на местах не получается замаскировать реальные проблемы с помощью «потёмкинских деревень».

Зачастую такие внеплановые визиты завершаются увольнениями районных глав, которые не справляются со своими обязанностями: так недавно произошло, например, в Ленинском районе. Тамошний руководитель Николай Варваровский вопреки пожеланиям жителей собирался отдать центральную площадь райцентра под строительство торгового комплекса: её уже обнесли забором, когда в Ленинск внезапно прибыл губернатор. В итоге глава района распрощался со своей должностью, а суд запретил строительство ТРЦ на площади — вместо этого глава региона распорядился организовать семинар с участием экспертов, которые предложат местным жителям более интересные варианты благоустройства.

Благодаря внезапным рейдам по больницам, аграрным хозяйствам и сёлам Андрей Бочаров напрямую получает информацию от местных жителей о проблемах, которые их волнуют — от нехватки молодых врачей на селе до неразвитой спортивной инфраструктуры.

Сквозные темы поездок главы области носят социальный характер: доступность медпомощи и начального образования, газификация, благоустройство. Губернатор хорошо чувствует, что именно недостаёт людям. Так, в Новоаннинском районе глава региона проинспектировал новый детский сад на 185 мест, в Котельниково внимательно осмотрел приведённые в порядок общественные пространства, а в Камышине изучил состояние районной больницы. Все необходимые по итогам визитов решения были приняты молниеносно. Эта скорость - ещё одна черта фирменного стиля губернатора - все-таки он бывший десантник.

Глава региона искренне любит общение с людьми. Во время своих «выходов в народ» он может поздравить молодожёнов, случайно встреченных в городском парке, или доверительно пообщаться с горожанами на празднике в самом центре Волгограда. При этом за губернатором не следуют многочисленные охранники — подойти и задать свой вопрос руководителю области при желании может каждый. Такие проявления простого человеческого радушия очень способствуют росту популярности Бочарова, народ ведь у нас не избалован вниманием властей.

«Программа реальных дел», которой придерживается глава субъекта, помогает ему поддерживать популярность у избирателей, завоёванную с помощью активного диалога с населением и решительности. С одной стороны, Бочаров создаёт действительно важные инфраструктурные объекты — например, новую дорогу в Алексеевском и Урюпинском районах, ставшую важной транспортной артерией для всего севера области, или строительство новой набережной и экономически значимого речного порта в Камышине. С другой стороны, как ужа было сказано - активно продвигает социальную тематику.

В целом пятилетняя работа Андрея Бочарова в Волгоградской области показывает, что для руководителя региона наиболее правильный подход — ориентация на нужды населения и отсутствие бравады. Вместо хвастливых заявлений губернатор показывает волгоградцам результат, и избирателям это явно по душе. Учитывая то, что Бочарову удалось выстроить грамотную коммуникацию с населением, он имеет хорошие шансы сохранить свой пост и успешно переизбраться на второй срок.