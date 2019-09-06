Контракты на триллионы и 65 государств-участников: Юрий Трутнев подвел итоги ВЭФ-2019

Завершена официальная программа Восточного экономического форума-2019, который проходил 4-6 сентября на острове Русский во Владивостоке. Итоги проделанной работы на брифинге подвел вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном округе Юрий Трутнев.

«На форуме было подписано более 270 соглашений на общую сумму около 3,4 трлн рублей. Это снова шаг вперед по сравнению с предыдущим форумом», - отметил Трутнев.

Самые большие делегации на ВЭФ-2019 отправили Япония (588 человек) и Китай (395 человек). Всего в работе ВЭФ приняли участие более 8500 человек из 65 государств, отметил вице-премьер. Свои представителей во Владивосток направили 440 компаний из разных стран.

Юрий Трутнев также прокомментировал возможность строительства на Дальнем Востоке двух мостов: через реку Лена в Якутии и на остров Сахалин.

- Мне кажется, с учетом более долгой истории работы ближе к реализации сегодня Ленский мост. Шансы на его строительство увеличиваются буквально день от дня, - сказал Трутнев. – Что касается других крупных объектов инфраструктуры, то прежде всего это решение президентского уровня. Мы будем докладывать по этому вопросу.