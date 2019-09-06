2019-09-06T15:08:29+03:00
Общество

Первоклассница выращивает цветы, чтобы оплатить свое лечение и помочь одиноким старикам

Стойкий характер и находчивость Альмена с сестрой унаследовали от мамы
Ольга БОРСКАЯ
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Альмена с сестрой Фото предоставлено ЧРОО «Солнечный день».Альмена с сестрой Фото предоставлено ЧРОО «Солнечный день».
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О том, как важно помогать другим людям, Альмена Гулицына из Челябинска знает очень хорошо. Несмотря на то, что малышке всего семь лет, вместе с мамой и сестрой она помогает детям с онкологией, бездомным и пенсионерам.

– Мы познакомились с этой семьей накануне новогодних праздников. Валентина с дочерьми ездили с нами в Дом Престарелых, где поздравляли бабушек и дедушек танцевальным номером. Альмена разбила свою копилочку и на все деньги купила сладостей жителям дома престарелых, – рассказала порталу Открытые НКО сотрудник ЧРОО «Солнечный день» Татьяна Кузнецова.

В эту копилочку Альмена складывала не "карманные" и не щедрые подарки родственников. С рождения ей поставили диагноз эпилепсия, ее мучают сильные головные боли. Раз в три месяца девочке нужно проходить электроэнцефалографию головного мозга, а еще постоянно необходим массаж и занятия с логопедом.

Все это стоит денег. И заработать на лечение крошка решила сама. Делала декоративные валенки, пластиковые цветы, другие поделки и пробовала продавать через соцсети. А потом вместе с сестрой посадила на подоконнике перчики, капусту, фиалки и ирисы. Цену за саженцы неравнодушные люди в интернете давали свою, кто сколько может - кто-то покупал рассаду за 10 рублей, кто-то - за 100 и больше.

Так Альмена накопила больше 16 тысяч рублей. Часть этой суммы пошли на обследование и лечение самой малышки. А все остальное девочка отдала бабушкам и дедушкам. Весной малышка снова скопила деньги: на 9 Мая Гулицыны заказали пряники ветеранам. А недавно Альмена подарила подопечным организации «Солнечный день» картину по номерам и алмазную мозаику.

Валентина с дочерьми Фото предоставлено ЧРОО «Солнечный день».

Валентина с дочерьми Фото предоставлено ЧРОО «Солнечный день».

Такой стойкий характер и находчивость Альмена с сестрой унаследовали от мамы. На долю Валентины выпало немало трудностей. Несколько лет назад приехала из Казахстана, сбежав с детьми от домашнего насилия.

— Жила с детьми в колясочной, мы помогли снять нормальное жилье, принесли продукты, вещи, мебель. Она молодец, сама оформляла гражданство, а люди жертвовали деньги на различные расходы, — говорит руководитель центра помощи многодетным и нуждающимся семьям «Отрада» Елена Яркова. - Сейчас ей хочется отдавать тепло, везде старается успеть, ее многие организации знают. Мало кто из подопечных направляет столько труда и времени на благотворительность.

Еще больше новостей о волонтерстве и благотворительности - на портале Открытые НКО

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