Россия: за год не объехать, за лето не перефотографировать

К сегодняшнему дню на конкурс поступило более 8 тысяч фотографий от тысячи участников из 24 стран - США, Германии, Австрии, Болгарии, Нидерландов, Швейцарии, Франции, Украины, Молдавии и других. Среди россиян самыми активными оказались жители Москвы и Подмосковья, Дагестана, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Краснодарского и Приморского краев.

Чтобы поучаствовать в конкурсе, нужно загрузить на сайт www.ruscivilization.ru до 5 фотографий, созданных за последние пять лет, в номинациях: «Уникальная природа», «Лица и поколения», «Традиции большой страны», «Архитектура и скульптура», «Многонациональная Москва».

Автор фото: Татьяна ПРУСАКОВА

Оценивать работы будет жюри, в состав которого вошли спецпредставитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству, искусствовед и телеведущий Михаил Швыдкой, актрисы Ирина Безрукова и Юлия Михалкова, фотографы Максим Мармур, Антон Ланге, Сергей Черных и Алексей Зотов, автор и куратор культурно-выставочного проекта «Центр искусств. Москва» Андриан Мельников, путешественница, автор одного из популярных инстаграм-аккаунтов России Кристина Макеева, эксперт-урбанист Юлия Зубарик.

Автор фото: Владимир ДУБОВИКОВ

Награждение победителей состоится осенью 2019 года на одной из популярных выставочных площадок Москвы. Как и прежде, лучшие работы можно будет увидеть на улицах и в парках столицы.

III Международный фотоконкурс «Русская цивилизация» проводится Федеральным агентством по делам национальностей при поддержке Правительства Москвы.