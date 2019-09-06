В Москве ограбили директора крупнейшей компании в молочной промышленности Parmalat

В конце августа, 28 числа, в полицию обратилась девушка, которая работает помощницей генерального директора ООО "Пармалат МК" Лоренцо Трашинелли, с сообщением о том, что неизвестные мошенники обокрали ее босса на 800 тыс. рублей.

- В ходе разбирательства заявление в полицию написал и сам Лоренцо Трашинелли, уточнив, что ущерб от действий мошенников составил не 800, а 970 тыс. руб. Генеральный директор "Пармалат" просит оперативников принять меры к розыску обокравших его людей и вернуть ему утраченные деньги - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полицией проводится проверка по факту мошеннических действий неустановленных лиц.

Компания Parmalat - крупнейшая итальянская компания в молочной промышленности, основанная в 1961 году в Парме, центре провинции Эмилия-Романья. В настоящее время Parmalat Group является одной из ведущих игроков во всем мире в сфере производства и дистрибуции молока, молочных продуктов, фруктовых соков и напитков с годовым оборотом более € 4,3 миллиардов по состоянию на 2010 год.

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