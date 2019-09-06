2019-09-06T13:47:58+03:00
Звезды

С сыном Татьяны Булановой произошло несчастье

12-летний Никита передвигается на костылях
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Татьяна БулановаТатьяна БулановаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Татьяна Буланова изрядно взволновала своих поклонников тревожным известием. Младший сын певицы которого она родила в браке с футболистом Владиславом Радимовым, сломал ногу.

Татьяна Буланова разместила в блоге фотографию 12-летнего Никиты. Мальчик запечатлен в медицинском центре. Он передвигается на костылях. "Костяная нога", - лаконично подписала снимок артистка.

Причину несчастья с ребенком 50-летняя звезда раскрыла чуть позже в комментариях к фотографии. Как сообщила Буланова, Никита сломал фалангу пальца на левой ноге, отстаивая честь своей школьной футбольной команды. "Слава богу, он хорошо себя чувствует, ходит в гипсе", - добавила Татьяна.

buslyabuslya
Костяная нога
3590 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Правда, теперь наследник артистки несколько недель не сможет посещать школу. "Теперь три недели будет носить гипс. Учиться будет дома", - цитирует артистку "СтарХиту".

Юного спортсмена и его звездную маму поддерживают не только обыватели, но и коллеги Татьяны Булановой. "Вот это да! Что только не сделаешь, лишь бы в школу не идти. Шучу, выздоравливайте!", - отметила Наталья Гулькина. "Вот так начало года! Разрабатывай правую и скорейшего выздоровления левой", - добавила Елена Воробей.

Напомним, Татьяна Буланова родила Никиту в браке с футболистом Владиславом Радимовым. Они были женаты 11 лет. Официально их брак был расторгнут в 2016-м. О разрыве сообщила сама певица. Это произошло после того, как один из телеканалов показал любовницу Радимова. Пикантность ситуации заключалась в том, что девушку хорошо знали в звездной семье. Она в красках описала роман с Владиславом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Телеканал NewsOne попросил у международного сообщества защиты от властей Украины
Самые щедрые пассажиры такси - Козероги, а самые позитивные - Стрельцы
В Марселе подросток ранил ножом и избил двух сотрудниц начальной школы
«Вполне логично»: в Госдуме прокомментировали УДО Кокорина и Мамаева
Талибы атаковали город Фарах на западе Афганистана
Суд Лондона счел законным приостановку работы парламента
ЦБ снизил ключевую ставку до 7% годовых
Захарова рассказал об «абсолютной неадекватности» визовой политики США
Помоги воспитанникам детдомов освоить более сотни профессий!
Путин назвал гиперболой тюремное заключение за кражу двух ведер картошки
Президенты Афганистана и США встретятся в Вашингтоне
"И тещу хотите взять? У вас хорошая семья!": Путин продолжает шутить на ВЭФ
Нападение на Памфилову: Глава ЦИК здорова
В Совфеде оценили книгу аналитика ЦРУ, где говорится о терактах 11 сентября и роли Путина
Россия в ОБСЕ обвинила Вашингтон и Берлин во вмешательстве во внутренние дела
Стало известно, когда робот Федор вернется на Землю
На дом главы ЦИК совершено разбойное нападение