С сыном Татьяны Булановой произошло несчастье

Татьяна Буланова изрядно взволновала своих поклонников тревожным известием. Младший сын певицы которого она родила в браке с футболистом Владиславом Радимовым, сломал ногу.

Татьяна Буланова разместила в блоге фотографию 12-летнего Никиты. Мальчик запечатлен в медицинском центре. Он передвигается на костылях. "Костяная нога", - лаконично подписала снимок артистка.

Причину несчастья с ребенком 50-летняя звезда раскрыла чуть позже в комментариях к фотографии. Как сообщила Буланова, Никита сломал фалангу пальца на левой ноге, отстаивая честь своей школьной футбольной команды. "Слава богу, он хорошо себя чувствует, ходит в гипсе", - добавила Татьяна.

buslya Костяная нога

Правда, теперь наследник артистки несколько недель не сможет посещать школу. "Теперь три недели будет носить гипс. Учиться будет дома", - цитирует артистку "СтарХиту".

Юного спортсмена и его звездную маму поддерживают не только обыватели, но и коллеги Татьяны Булановой. "Вот это да! Что только не сделаешь, лишь бы в школу не идти. Шучу, выздоравливайте!", - отметила Наталья Гулькина. "Вот так начало года! Разрабатывай правую и скорейшего выздоровления левой", - добавила Елена Воробей.

Напомним, Татьяна Буланова родила Никиту в браке с футболистом Владиславом Радимовым. Они были женаты 11 лет. Официально их брак был расторгнут в 2016-м. О разрыве сообщила сама певица. Это произошло после того, как один из телеканалов показал любовницу Радимова. Пикантность ситуации заключалась в том, что девушку хорошо знали в звездной семье. Она в красках описала роман с Владиславом.