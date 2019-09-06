Сергей Степашин - об УДО Кокорина и Мамаева: Эдик Стрельцов почти семь лет просидел в тюрьме, а потом стал лучшим игроком. И у них все ещё впереди

- Сергей Вадимович, Кокорина и Мамаева освобождают по УДО. Мы комментировали с вами, когда их посадили. И вот - такой поворот... Тем более - вы одного из них очень хорошо знаете.

- Да. Кокорина. У нас даже совместная фотография есть в Счетной палате, когда они ко мне приезжали. Он еще совсем юным, 19-летним мальчишкой был.

- Как вы расцениваете то, что их освободили?

- Все было сделано по закону с точки зрения УДО, здесь комментариев никаких быть не может.

А что касается будущего… Ну что, - жесткий урок. Я очень рассчитываю, что в жизни и в футболе они не пропадут.

У нас есть пример Эдуарда Стрельцова, но пример негативный, конечно. Он был лучшим футболистом Советского Союза три года подряд, за сборную играл. Все в их руках на самом деле.

Для других это тоже наука, особенно для молодых ребят, которые получают очень большие деньги в российском футболе. И им надо думать своей головой иногда. Я полагаю, что тут и наказание, и оправдание, можно сказать, с точки зрения справедливости - все сработало. Важно, как они дальше будут распоряжаться своим будущим.

- Вас в обществе воспринимают не только как политика, но и как общественного спортивного деятеля. Скажите, вы не собираетесь с ними встретиться, пообщаться: помнишь, Кокорин, что я тебе говорил 10 лет назад…

- Да нет, зачем? Я думаю, для него это все равно большой урок. Если где-нибудь удастся пересечься по жизни - все может быть, я сейчас с московским «Динамо» связан также, я там член совета директоров... Так что, может быть, еще и увидимся. Ну, не в «Динамо», так в той команде, где он будет играть.

В любом случае, очень бы хотелось, чтобы эти ребята сделали выводы – и как спортсмены, а, самое главное, - просто, как люди.

- А вот в обществе как могут все это воспринять?

- Я думаю, – примерно так же, как и я. Наверное, кто-то будет их критиковать пожестче. У нас богатых и успешных, как ты знаешь, не очень любят в стране, особенно тех, кто подставляется.

А большинство, я считаю, отнесется достаточно спокойно. А если еще и заиграют хорошо, вести себя будут прилично… У нас все-таки в основном народ великодушный, и не таких злодеев забывали и прощали. Товарища Сталина любит же страна. (Иронизирует...)

- Что касается спортивной формы, они могут ее набрать?

- Слушай, Эдик Стрельцов просидел в тюрьме почти 7 лет и стал лучшим футболистом Советского Союза, три года играл за сборную. А тут срок-то небольшой на самом деле.

Тем более, они "режимили", кроме кефира ничего там не пили, слава Богу. Я сам был спортсменом когда-то - хотел бы пожелать парням удачи. Но у Кокорина с коленом проблемы были, тут, думаю, надо реабилитацию проходить. «Зенит» его не отчислил, вы обратили внимание, по-ленинградски поступили.

- Тем не менее, их цена упала очень сильно.

- Есть такое понятие: цена качества. Цена зависит от качества. Всё в их ногах и в голове.