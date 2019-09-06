Центробанк вернул ключевую ставку в 2014 год: она была такой еще до санкций

Центробанк в эту пятницу снизил ключевую ставку до 7%. Это уже третье снижение подряд. И своеобразный рекорд. В последний раз ставка была такой в марте-апреле 2014 года — до антироссийских санкций. К концу 2014-го она уже взлетела до 17% - на фоне резкого падения рубля. Мы возвращаемся во времена «до санкций»?

В заявлении ЦБ снижение ставки объясняется «замедлением инфляции». В августе инфляция снизилась в годовом измерении уже до 4,3%. Недалеко до «плановых» 4%. Более того, рост цен оказался даже меньшим, чем власти ожидали — ведомства одно за другим переписывают свои предсказания. Минэкономики уже снизило прогноз по инфляции с 4,3% до 3,8% на этот год и с 3,8% до 3% на следующий.

То, что цены растут медленнее, - конечно, здорово. Плохо другое. Главная причина этого, которую называют все — от экспертов до самих чиновников — снижение внутреннего спроса. То есть у людей становится меньше денег на покупки, потому и цены повышать сложнее.

- Снижение инфляции, а именно по этой причине Центробанк и понижает следом свою ставку, - дело хорошее. В том числе и обычных людей. Но люди прежде всего оценивают экономическую ситуацию, исходя из роста своих реальных доходов. А тут у нас успехи не очень, - говорит директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. В свое время было много разговоров о том, что ключевую ставку необходимо снижать, чтобы обеспечить более дешевые кредитные средства — это обеспечит рост промышленности и экономики в целом, а соответственно, новые рабочие места и рост доходов. И где?

- Не стоит преувеличивать роль ключевой ставки в нашей экономике, она не настолько развита, и в ней все большую роль играет государство. Конечно, финансово-денежная политика важна. Но мы уже получили достаточно примеров того, что не стоит надеяться только такими мерами оживить нашу экономику и обеспечить экономический рост, - считает Николаев.

Конечно, некоторые изменения и обычные граждане заметят. Вслед за понижением ключевой ставки будут дальше ползти вниз ставки по кредитам (правда, и по вкладам тоже). Можно, в частности, рассчитывать в перспективе на более дешевую ипотеку. А также на рост закредитованности населения, который уже и так вызывает беспокойство властей.