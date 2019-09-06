Сварщики, прорабы, машинисты: Роструд рассказал, кому платят от 80 до 400 тысяч рублей

«Офисному планктону» и белым воротничкам самое время призадуматься. В Роструде назвали вакансии с зарплатой среднего топ-менеджера: бульдозерист, горняки, инженеры, электрогазосварщики, прорабы, автомеханики, водители грузовиков.

Такие данные министерство получило на своем портале «Работа в России», где выложено 1,5 миллиона вакансий и миллион резюме.

Эти специалисты из сферы транспорта, производства, строительства, недвижимости и добывающей промышленности могут рассчитывать на зарплаты от 80 тысяч рублей до 400 тысяч рублей. Традиционно высоко оплачивается работа пилотов — 350 тысяч рублей.

Означает ли это, что будущим студентам пора задумываться о получении рабочих специальностей, а не учиться на бесконечных менеджеров и юристов?

Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов предупреждает, что не стоит быть уверенным в том, что каждый представитель названных профессий имеет такие доходы.

- К примеру, сварщик в сфере трубопроводного транспорта, крупного строительства или судостроения сегодня наиболее высокооплачиваемая и дефицитная специальность, - приводит пример Сафонов. - Там ставки начинаются от 50 тысяч рублей доходят до 300 тысяч рублей. Кроме того, наши сварщики пользуются спросом за рубежом. Тоже самое со всеми, кто работает на крупных строительных объектах, занят обслуживанием и эксплуатацией нефтяных скважин. Но ситуация с оплата труда в России, как средняя температура по больнице: зависит от регионов, секторов экономики, от конкретного работодателя. Представитель одной и той же профессии может получить и 20 тысяч рублей, и 200 тысяч.