На какую поддержку могут рассчитывать молодые предприниматели, рассказали на полях ВЭФ-2019

Предпринимательство является одним из ключевых факторов развития экономики России. Молодежь с новыми идеями - это мотор бизнеса, но зачастую студенты и школьники не знают, как воплотить свой проект в жизнь.

- Не просто быть предпринимателем в стране. Основные проблемы - это недоступность финансовых ресурсов, барьеры, связанные с проверками, и высокое налоговые бремя. Бизнес вести проще в регионах, где есть выстроенная инфраструктура поддержи и специальные проводники, которые ведут предпринимателя от идеи до реализации инициативы, - сказала Татьяна Минеева, бизнес-омбудсмен Москвы.

Она добавила, что кроме «Точек кипения», которые успешно работают в некоторых регионах России, важна заинтересованность главы субъекта. При выстроенной инфраструктуре должны быть образовательная и бизнес-акселерационная программы с участием предпринимательских сообществ. Тогда молодые бизнесмены смогут получать обратную связь по своим проектам и найти себе ментора, который если не будет вести идею, то точно даст дельные советы.

Искать идея для стартапов нужно здесь и сейчас. В цифровом мире спрос на цифровые технологии и эта сфера сейчас самая востребованная. Главное - продукт должен быть актуальным, максимально полезным и простым. Например, одни из команда knn meisters - участники хакатона DevService - создали приложения по поиску работы для школьников. Еще один тренд - социально ответственное предпринимательство. Например, одна из компаний построила успешную бизнес-модель на сборе старых вещей.

Одна из сложных частей реализации идеи - привлечение финансирования и поиск инвесторов. Как оказалось, проекты молодых рассматривают даже промышленные гиганты, которым нужны уникальный сервисы, работающие в сфере логистики, транспорта, идей по улучшению культуры труда, быта и уже упомянутый выше социально направленный бизнес.

- В своих проектах мы рассматриваем все возможные идеи, существовавшие в прошлом и предложения, которые могут сработать в будущем как относительно электронных платформ, так и материального мира. Нам очень важно на месте найти людей, способных изменить ситуацию к лучшему, - поделилась Анна Шабарова, вице-президент по кадровой и социальной политике. «Русской медной компании».

Государство в части поддержки молодых бизнесменов наращивает темпы. Власти обращают внимание на те же хакатоны и внедряют в своих платформах проекты юных. Например, правительство Московской области реализует калькулятор мер поддержки для инвесторов. Ряд идей молодежи дополняет уже существующие платформы.

К слову, в части регионах России работают центры поддержки, в которых предприниматели могут получить консультации по некоторым аспектам проекта, например, по маркетингу или инжинирингу. Причем платит за эти программы государство.