В ожидании холодов

Очевидно, они забыли известную формулу «утром деньги, вечером стулья».

В конце августа столичные теплоэнергетики из МОЭК сообщили о готовности к грядущему отопительному сезону. За лето компания провела гидравлические испытания своих тепловых сетей (а это более 16 тыс км труб), отремонтировала выявленные повреждения, привела в порядок больше 10 тысяч тепловых пунктов и прочее оборудование: тепловые и насосно-перекачивающие станции, малые котельные, и т.д.

Непосредственно за батареи в домах и горячую воду отвечают управляющие компании – именно они должны обеспечить к холодам готовность внутренних систем отопления, горячего водоснабжения и вентиляции зданий, индивидуальных тепловых пунктов.

Между тем, несмотря на бодрые рапорты, ситуация с подготовкой системы теплоснабжения к грядущим холодам далеко не безоблачна. Теплоэнергетики постоянно сталкиваются с необходимостью чуть не с боем добывать средства на проведение ремонтных и подготовительных работ. Причина – годами отработанная недобросовестными управляющими компаниями схема по уклонению от оплаты за уже полученные от МОЭК тепло и горячую воду.Выглядит этот криминальный механизм следующим образом: управляющая компания собирает с жильцов деньги, поставщикам коммунальных услуг их не перечисляет, накапливает сотни миллионов рублей долгов и затем ликвидируется. А потом появляется новая УК (часто с очень похожим названием) - с теми же учредителями, руководителями.

В связи с этим энергетики даже составили постоянный «Антирейтинг» крупнейших «управляшек»-должников (кстати, любой житель Москвы может проверить свою управляющую компанию, изучив его на сайте «МОЭК Онлайн». Долги только тройки лидеров этого списка впечатляют – управляющие компании «Дом-Мастер», «УК ЮНИ-ДОМ» и «ПИК-Комфорт» в сумме задолжали МОЭК около 3 млрд рублей.

Разумеется, теплоэнергетики ведут многолетнюю борьбу с неплательщиками, используя весь предусмотренный законом спектр возможностей – от попыток договориться о реструктуризации задолженности до уголовного преследования особо злостных и убежденных должников.

Из последних примеров этой борьбы за свои деньги – обращение юристов МОЭК в Арбитражный суд Москвы с очередным иском о взыскании с «УК ЮНИ-ДОМ» более чем 272 млн рублей долгов за тепло и горячую воду. Немного цифр: всего эта управляющая компания должна энергетикам 914 млн рублей - как раз примерно столько стоит годовое отопление и горячее водоснабжение более чем 340 управляемых «ЮНИ-ДОМ» многоквартирных домов. МОЭК уже выиграл в судах 16 дел против «УК ЮНИ-ДОМ» и взыскал с нее более 855 млн рублей, но управляющая компания (как и многие другие) продолжает копить долги. И весной 2019 года по заявлению МОЭК правоохранительные возбудили уголовное дело в отношении неустановленных лиц из числа руководителей «УК ЮНИ-ДОМ», а расследование было взято на контроль Прокуратурой Восточного административного округа Москвы.

Сложившаяся ситуация не только мешает нормально работать энергетикам, но и предельно цинична по отношению к добросовестно оплачивающим счета за тепло и горячую воду жителям. Такие «управдомы» фактически делают горожан заложниками своих финансовых махинаций. Энергетики уже прибегают к совсем крайним мерам: прекращению поставок горячей воды. Летом МОЭК сообщал, что из-за систематических неплатежей ввел ограничение на поставку тепловой энергии и горячей воды в отношении 190 столичных организаций. Не хотелось бы доводить до ситуации, когда такие ограничения коснутся обычных горожан (что вполне возможно в рамках действующих на рынке ЖКХ правил).

Энергетики убеждены, что такая вполне осознанная политика неплатежей и связанная с ней необходимость судебных тяжб (что требует значительного времени), крайне опасна. «Низкая платежная дисциплина части управляющих компаний ставит под угрозу не только подготовку к отопительному сезону, но и угрожает стабильной работе всей системы теплоснабжения Москвы. Такие компании-должники должны покинуть столичный рынок услуг ЖКХ. При этом важна позиция жителей управляемых этими компаниями домов – они могут отказаться от их услуг, выбрав более добросовестную УК. Другой вариант - перейти на прямые договоры с «МОЭК», - отметил директор Филиала 11 «Горэнергосбыт» ПАО «МОЭК» Александр Запруднов.

Теплая зима в наших широтах – вещь весьма относительная, так что уют в наших квартирах во многом зависит от нас самих. Тем более что в мае нас вновь будет ждать ремонт и профилактика системы теплоснабжения Москвы. И не хотелось бы, чтобы энергетики были вынуждены экономить на ремонтах, а добропорядочные граждане оказались без привычных удобств из-за алчности и безответственности управляющих компаний.