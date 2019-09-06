2019-09-06T16:13:47+03:00
Общество

Общество, где не страшно стареть: в Москве пройдет конференция, посвященная повышению качества жизни зрелых людей

Форум «Общество для всех возрастов» состоится 10-11 октября в Москве, в Цифровом деловом пространстве. Уже в седьмой раз площадка соберёт признанных российских и международных экспертов и участников из всех регионов России
Анастасия БОНДАРЕВА
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Национальная конференция пройдет в 7-й раз. Фото предоставлено фондом Елены и Геннадия Тимченко.Национальная конференция пройдет в 7-й раз. Фото предоставлено фондом Елены и Геннадия Тимченко.
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В последние годы о проблемах стариков в нашей стране заговорили вслух. Растет продолжительность жизни и доля пожилых, при этом зрелые люди сегодня гораздо дольше хотят оставаться в профессии, быть социально активными. На этой площадке собираются для поиска решений по повышению качества жизни зрелых людей.

— Миссия конференции – создание в России общества, где не страшно стареть, — рассказали порталу Открытые НКО организаторы форума — Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко. — Конференция проходит в 7-й раз. Результаты предыдущих встреч уже позволили повысить качество жизни пожилых людей в России. Итоговая резолюция Конференции 2015 года стала базой для разработки Стратегии действий в интересах граждан пожилого возраста до 2025 года – это основной документ, определяющий социальную политику страны в отношении старшего поколения.

На форуме эксперты обсудят ход реализации Стратегии действий в отношении граждан пожилого возраста, национальных проектов «Демография» и «Здравоохранение», развитие системы долговременного ухода. Ключевыми станут следующие темы:

Государство: организация новой системы заботы в сотрудничестве с НКО, бизнесом и местными сообществами. Поиск ресурсов и баланс ответственности. Адаптация эффективных зарубежных моделей и успешные российские практики.

Общество: создание поддерживающей и безопасной среды. Борьба с эйджизмом. Содействие самореализации. Технологии для всех.

Человек: внутренние ресурсы и мотивация для полноценной жизни. Активная позиция, планирование и осознанное отношение как факторы качества жизни.

Своим опытом в поделятся не только российские, но и международные эксперты, будут представлены данные новейших исследований, пройдут панельные дискуссии, мастер-классы, рабочие мастерские, специальная арт-программа. Российский научно-клинический геронтологический центр, в партнерстве с которым организуется конференция, представит параллельную медицинскую программу для специалистов.

С подробной программой мероприятия можно ознакомиться на сайте форума. Здесь же проходит предварительная регистрация. Участие бесплатное. Приглашаются представители органов власти РФ, специалисты сферы здравоохранения, труда и социальной защиты, представители НКО, бизнеса, науки различных областей, общественные лидеры.

Еще больше новостей о благотворительности в России - на портале Открытые НКО

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