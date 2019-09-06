Москва готовится ко Дню рождения: фоторепортаж

На этих выходных Москва отмечает 872 день рождения. Мероприятия подготовили на любой вкус. Одна из главных площадок — ВДНХ. На выставке проходят концерты, мастер-классы, перформансы. Улица Тверская в День города традиционно стала пешеходной. Здесь устроили праздник в честь юбилея Выставки достижений народного хозяйства.

Москва готовится ко Дню рожденияФото: Иван МАКЕЕВ

На Поклонной горе будут концерты звезд нулевых: Жасмин, Катя Лель, Витас. Если вам больше нравится классическая музыка, в «Зарядье» и у Храма выступят лучшие академические коллективы города и исполнят оперу и произведения в стиле «классический кроссовер». В «Музеоне» устроили модное шоу, а в саду имени Баумана — спектакли уличных театров.

Улица Тверская в День города традиционно стала пешеходнойФото: Иван МАКЕЕВ

Предлагаем посмотреть, как любимый город готовился к празднику.

На Тверской будет праздник в честь юбилея Выставки достижений народного хозяйстваФото: Иван МАКЕЕВ

Москва готовится ко Дню рожденияФото: Иван МАКЕЕВ

Мероприятия подготовили на любой вкусФото: Иван МАКЕЕВ

На этих выходных Москва отмечает 872 день рожденияФото: Иван МАКЕЕВ

Полная программа мероприятий на сайте kp.ru.

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