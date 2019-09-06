Московская недвижимость футболистов: Кокорин обзавелся квартирой в ста метрах от арены ЦСКА, а у Мамаева загородный таунхаус

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, загремевшие за решетку после драк, которые они устроили в Москве, вот-вот окажутся на свободе. В колонии в Белгородской области они пробыли чуть больше месяца и за примерное поведение получили разрешение на УДО. На свободе окажутся уже 17 сентября. Как проведут первые дни на воле и куда поедут сразу после освобождения, сейчас гадают поклонники и журналисты. Возможно, в Москву?

Как удалось выяснить «Комсомолке», у обоих спортсменов есть недвижимость в столице.

Александр Кокорин, выступавший за «Зенит», владеет тремя квартирами в столице. Первая - в Хорошевском районе Москвы. Фанаты питерского футбольного клуба сейчас ахнут. 100-метровый апартаменты он купил всего в ста метрах от главной спортивной площадки противника Зенита — клуба ЦСКА. Рядышком школа и большой торговый центр «Авиапарк». Дом — новый. Высотка со всех сторон огорожена шлагбаумами, есть охрана и круглосуточное видеонаблюдение. Примерная стоимость этой квартиры — 40 миллионов рублей.

ЖК «Новый Арбат»

Вторая квартира вдвое большего размера находится в самом центре столицы — ЖК «Новый Арбат» на Смоленской. Ее риелторы оценивают в 240 миллионов рублей.

Александра Кокорина ждет его "Гелендваген" за 75 млн рублей

А вот бывший полузащитник «Краснодара», городской суете предпочел недвижимость в тихом месте. Павел Мамаев несколько лет назад купил таунхаус в поселке Шишкин лес, Троицкого района Московской области. Тут все прелести подмосковной жизни: рядом лес, река, а территория элитного поселка охраняется.

Есть у него и квартирка в столице — ЖК «квартал на Ленинском». Примерная ее стоимость 100 миллионов рублей.

ЖК «Квартал на Ленинском»

Напомним, что в начале мая 2019 года Пресненский суд Москвы приговорил футболистов-дебоширов Александра Кокорина и Павла Мамаева к 1 год и 6 месяцев и 1 году 5 месяцев колонии общего режима, соответственно.

Поводом стало уголовное дело , возбужденное в конце прошлого года после того, как спортсмены ударили чиновники Дениса Пака стулом по голове , а потом еще избили водителя телеведущей "Первого канала".

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