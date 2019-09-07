Планы оторвать Украину от России Запад вынашивал много веков подряд

Читаю дневники Михаила Пришвина. Занятная история с ними вышла. Лет двадцать назад катался с детьми по ближнему Подмосковью. Голосует женщина. «Довезете до Дунино?» Женщина оказалась директором Дома-музея Михаила Пришвина. Узнав, что я из «Комсомолки», воскликнула: « У нас Василий Песков регулярно бывает. Это его любимое место! Мы, кстати, его «Окно в природу» в «Комсомолке» отметили официальной пришвинской премией, недавно учрежденной». Приехали. Директор сделала нам экскурсию. Земляк Пришвин для меня с детства был любимым писателем-натуралистом, «певцом природы». Лишь в Дунино узнал, что прежде всего он был Философом. Полвека ежедневно вел дневники, которые Песков назвал его главной Книгой. Только в 1991 году, после отмены цензуры, их опубликовали полностью, без купюр. Я, конечно, тут же купил в музее несколько томов. И… благополучно забыл про них. Только сейчас взялся читать. И поразился их злободневности.

"Заставили сжечь Пушкина и Толстого"

Сентябрь 1914 года. Ровно 105 лет назад Пришвин едет на фронт военным корреспондентом «Биржевых ведомостей», одной из самых популярных газет царской России. Первая Мировая только разгоралась. В сентябре русские войска в ходе грандиозной Галицийской битвы взяли у австрийцев Львов. Столицу Галиции. (см. о Галиции – досье «КП» )

«Русские войска входили - все на улицы, будто парад, - пишет Пришвин. - Говорят, казакам подносили яблоки и виноград, они брали охапками и цветы. Иконы на окнах…

Гимназист, семнадцатилетний мальчик, гулял со мной по Львову и разговаривал на чистом русском языке. Он мне рассказывал о преследовании русского языка, не позволяли даже иметь карту России, перед войной он принужден был сжечь Пушкина, Лермонтова, Толстого и Достоевского. Преследовались даже слова, к завтраму он приготовит мне список слов, запрещенных для употребления гимназистами, слов русских.

- Как же вы научились русскому языку?

- Меня потихоньку учил дедушка. А я учил других, и так шло. Мы действовали, как революционеры, мы были всегда революционерами.

Рассказ М., что в Щодволочиске (ныне Подволочиск – райцентр в Тернопольской области Украины, -Ред.). были дети повешены вокруг церкви, в Жолкове расстреляны и пр. Бобринский сам освободил 75-летнюю старуху из тюрьмы и женщину с ребенком и проч., что за паломничество в Почаевскую Лавру сажали в тюрьму ( Свято-Успенская Почаевская лавра в Тернопольской области - крупнейший православный храмовый комплекс и монастырь на Западной Украине и второй на Украине после Киево-Печерской лавры, - Ред.)

…Теперь села опустошены. Священники сплошь арестованы и отправлены в глубину страны. И вот почему в некоторых местах села переходят в православие: в Галиции народ еще более, гораздо более религиозен, чем в России, при таком великом несчастье потребность эта еще больше растет, обряды православия мало разнятся от униатских - и вот почему переходят.

…Профессор, с которым мы беседовали, женат на москвичке. Из-за москвички чуть не сделался жертвой австрийской инквизиции.

От этих рассказов у меня получилось полное представление времен инквизиции. Конечно, тут не было физической жестокости в той чудовищно утонченной степени, как в те времена, но зато унижение человеческого достоинства в националистских тисках было достигнуто в высокой мере.

…Из всего этого складывается, что действительно есть в народе Галиции какая-то вера в Россию. Мечта о великой чистой прекрасной России.»

Да уж, лет двадцать назад, купив дневники и сразу занявшись их чтением, я бы не обратил внимания на эти строки. Хотя Украина и отделилась от России в 1991 году в результате развала СССР, но по-прежнему считалась дружественной нам страной. Сестринской. Но теперь, после майданов, трагедии Донбасса, совершенно иначе смотришь на записи Пришвина осенью 1914 года.

Как же так случилось, что мечтавшая о великой прекрасной России Галиция со старинным культурным городом Львовом сама вдруг превратилась в бандеровскую, русофобскую, заразила этими идеями всю Украину?

Символом антирусского майдана и госпереворота в Киеве в 2014 году стал уроженец Галиции Степан Бандера.Фото: Александр КОЦ

"Одноглазые москали с хвостами"

- Все очень просто, - объяснил историк Андрей ФУРСОВ. – Ответ мы найдем у самого Пришвина. Сжигание книг Пушкина, Лермонтова, Толстого, запрет русских слов, националистические тиски духовной инквизиции, аресты православных паломников, священников… Хочу обратить внимание на слова львовского гимназиста, записанные Пришвиным: «Прислуга спрашивала его, правда ли москали одноглазые и с хвостами».Это не дикое Средневековье, а начало 20 века, просвещенная Европа. Антирусская пропаганда, обработка умов галичан шла на таком низменном уровне.

Все это было не просто так, а в рамках « Галицийского проекта». Психоисторической спецоперации, информационно-психологической диверсии, цель которой - изменение психоисторического кода украинцев. Чтобы превратить их из западных русских, малороссов в «западенцев». Создать славян-русофобов, этаких орков на службе западных саруманов. Они-то и должны были оторвать Украину от «одноглазых москалей с хвостами», противопоставить эту «антирусскую Русь» как «свободную и демократическую» Украину «тоталитарной империи зла».

С конца XIX века над проектом активно работали разведки Австро-Венгрии и кайзеровской Германии, затем разведка Третьего рейха, а со второй половины ХХ века и до наших дней - ЦРУ и западно-германская БНД. Галицийский проект - это подчеркивание не просто нерусскости украинцев, а их антирусскости. Бандеровщина логически вытекает из этого проекта, независимо от того, кто ее хозяин - нацисты или американские спецслужбы.

В феврале 2014 г. «галицийский проект» и бандеровское подполье выстрелили в прямом и переносном смысле.

У проекта был идейный вдохновитель – Отто фон Бисмарк, первый канцлер Германской империи Второго рейха.

В начале ХХ века, уже после смерти Бисмарка, теолог и генерал Второго рейха Пауль Рорбах заявлял: чтобы исключить опасность со стороны России для Европы, и прежде всего для Германии, необходимо полностью оторвать Украинскую Россию от России Московской. Это, мол, единственный путь. Обратим внимание, что для немецкого генерала и Украина и Московия - это все Россия, русская земля. Он четко указывал на геополитическое значение окраинной Руси для Руси центральной, ядровой. И говорил о необходимости вызвать внутрирусский раскол.

Так что госпереворот в Киеве в 2014 году, удар по России не был случайным. Запад готовил его в течение очень долгого времени. Сегодня Штаты всего лишь используют старинные наработки немцев.

ОШИБКА ЦАРЯ И ГЕНСЕКА

- Андрей Ильич, вернемся к строкам Пришвина про мечту народа Галиции о великой чистой прекрасной России, записанным осенью 1914 г. Очень трогательно, не скрою. Но в том же году, только в феврале, была пророческая записка члена Государственного совета, бывшего министра внутренних дел Петра Дурново Николаю II, Он предостерегал царя вступать в надвигающуюся мировую войну. Страну ждет «беспросветная анархия… социальная революция, в самых крайних её проявлениях, у нас неизбежна.» Есть там отдельный пункт про Галицию. «Даже с точки зрения новых завоеваний, что может дать нам победа над Германией? Познань, Восточную Пруссию? Но зачем нам эти области, густо населенные поляками, когда и с русскими поляками нам не так легко управляться… Совершенно то же и в отношении Галиции. Нам явно невыгодно, во имя идеи национального сентиментализма, присоединять к нашему отечеству область, потерявшую с ним всякую живую связь. Ведь на ничтожную горсть русских по духу галичан, сколько мы получим поляков, евреев, украинизированных униатов? Так называемое украинское или мазепинское движение сейчас у нас не страшно, но не следует давать ему разрастаться, увеличивая число беспокойных украинских элементов, так как в этом движении несомненный зародыш крайне опасного малороссийского сепаратизма, при благоприятных условиях могущего достигнуть совершенно неожиданных размеров.»

Пророчество Дурново сбылось. И с революцией, и с Галицией.

- Россия должна была сделать все, чтобы остаться в стороне от той европейской войны. Да без нашего участия британцы и не решились бы на Первую мировую. Однако недалекий и неадекватный своему времени Николай II не внял умным людям, тому же П.Н. Дурново, и все произошло так, как произошло.

- Допустим, царь был недалекий и неадекватный своему времени. Но мудрый товарищ Сталин, он-то зачем в 1939 году, ровно 80 лет назад, по пакту Молотова-Риббентропа присоединил Западную Украину, основу которой составляет та самая Галиция?

- Присоединение Западной Украины в канун войны было правильным шагом. А вот по поводу сохранения ее в составе СССР после войны у меня полной уверенности нет. Нельзя проглатывать то, что не можешь переварить. Логично было бы оставить Западную Украину Польше. Но задним умом все мы крепки.

СКАЗАНО!

Отто фон Бисмарк:

«Могущество России может быть подорвано только отделением от нее Украины… необходимо не только оторвать, но и противопоставить Украину России, стравить две части единого народа и наблюдать, как брат убивает брата. Для этого нужно только найти и взрастить предателей среди национальной элиты и с их помощью изменить самосознание одной части великого народа до такой степени, что он будет ненавидеть все русское, ненавидеть свой род, не осознавая этого. Все остальное – дело времени.»

Отто фон Бисмарк.Фото: ru.wikipedia.org

МНЕНИЕ ПОЛИТОЛОГА

"На наших глазах идет передел мира"

- «Латинский» Запад никогда не оставлял мечты поглотить поствизантийское пространство, залогом чего всегда было отделение Малороссии от Великороссии, - считает доктор исторических наук, руководитель Европейского Института демократии и сотрудничества в Париже Наталья Нарочницкая. - Еще Пушкин со своим историческим чутьем распознал, что в решающие моменты давления Запада на Россию встает роковой вопрос: «Наш Киев дряхлый, златоглавый, сей пращур русских городов, сроднит ли с бурною Варшавой святыни всех своих гробов?»

Галиция, с 1349 года оторванная от остальной Украины католической Польшей, изрядно ополяченная, покочевавшая в Австрию, вообще не делила с православной Украиной ее судьбу. Она стала буфером между православно-западнорусским и польско-католическим культурно-цивилизационным типом. Отрыв Киева (символа преемства от Второго Рима - Константинополя) от Москвы и окатоличивание восточного славянства были вековыми устремлениями Ватикана: «О, мои Русины! Через вас-то надеюсь я достигнуть Востока...» - взывал к галичанам Папа Урбан VIII в начале XVII столетия. Именно феномен греко-католика – ни русский, ни поляк – основа самоидентификации украинства как антимосковитства. Поэтому еще перед Первой мировой на Галицию в Вене возлагали надежды как на «украинский Пьемонт». ( Пьемонт – область, вокруг которой в середине 19 века произошло объединение Италии, - Ред.) В случае победы австро-германского блока проект сулил отрыв всей Малороссии от России.

Отрыв Киева от Москвы и окатоличивание восточного славянства были устремлениями и перед Второй мировой. Вторя папе Урбану VIII, митрополит Андрей Шептицкий, благославлявший позже Бандеру и эсесовскую дивизию «Галичина», обращался в 1929 году, задолго до пакта Молотова-Риббентропа, к вверенному ему духовенству: «Многим из нас Бог еще окажет милость проповедовать в церквах Большой Украины … по Кубань и Кавказ, Москву и Тобольск. »

Но не только духовные устремления Старого Света просматриваются в сложившейся ситуации с Незалежной. О закреплении окончательного отрыва Украины от России как о главной цели геостратегии США на постсоветском пространстве писал еще в 1991 году Збигнев Бжезинский. На наших глазах идет передел мира, борьба за контроль над природными ресурсами, геостратегическими, военно-морскими путями к ним. Сразу вспоминается старый проект еще XVI века «Балто-Черноморской Унии», которая санитарным кордоном отделила бы Московию от морей и от «цивилизованной» Европы. Воссоединение Крыма с Россией в 2014 году сломало планы атлантистов.

ДОСЬЕ «КП»

Галиция (укр. Галичина) - историческая область в Восточной Европе. Примерно соответствует территории современных Ивано-Франковской, Львовской и большей части Тернопольской областей Украины (обычно их и называют ныне Западной Украиной), Подкарпатского и большей части Малопольского воеводств Польши. В начале 13 века – владения легендарного Даниила Галицкого из рода Рюриковичей, одно время носившего титул великого князя Киевского. Его Галицко-Волынское княжество было одним из крупнейших в Киевской Руси. Со столицей в Галиче. Даниил заложил новый город, назвал его в честь сына Львов и перенес туда столицу. В поисках союзников от агрессии Золотой Орды князь обратился на Запад. В 1254 году принял от папы римского Иннокентия IV корону и титул «короля Руси». Но сам остался православным. Коренное славянское население называло себя русинами. В 1349 году княжество захватила Польша. Галиция вошла в ее состав как Русское воеводство. Затем отошла Австро-Венгрии. По итогам Первой мировой победители отдали ее Польше. С 1939 г (с перерывом на фашистскую оккупацию) была в составе Советской Украины. В Галиции родился и действовал лидер украинских националистов Степан Бандера. В 1943-м здесь из украинских добровольцев была сформирована гренадерская дивизия СС «Галичина», прославившаяся зверствами против партизан и мирного населения.