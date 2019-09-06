2019-09-06T17:38:14+03:00
Экономика

«Разводят» даже полковников: Лотерейные жулики чаще всего обманывают силовиков

В Центробанке удивились, что люди в погонах повально верят, что «выиграют» квартиру или авто, сообщая данные кредиток
Юлия ХОЖАТЕЛЕВА
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«Разводка» очень простая: поучаствуй в лотерее - получишь приз«Разводка» очень простая: поучаствуй в лотерее - получишь призФото: Мария ЛЕНЦ
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Пару дней назад в ЦБ предупредили о том, что киберпреступники массово орудуют в соцсетях - похищают аккаунты и от лица владельцев выманивают у сердобольных «френдов» деньги.

Теперь же в главном банке страны рассказали о том, кто чаще всего становится жертвами мошенников, разыгрывающих несуществующие автомобили и квартиры. Желая выиграть, люди в погонах доверчиво передают аферистам данные своих банковских карт.

- «Разводка» очень простая: поучаствуй в лотерее - получишь приз. Вы не поверите, гораздо чаще всех остальных попадаются мужики, которые каким-то образом имели отношение к силовым структурам, - цитирует Интерфакс Артема Сычева, первого замдиректора департамента информационной безопасности ЦБ. - Смешно, когда человек, уважаемый полковник, говорит: «Я же знаю, черт меня дернул за полторы тысячи отдать все данные своей карты».

Как же так те, кто этих самых жуликов ловит, попадаются на, казалось бы, элементарную удочку?

Кандидат психологических наук, ведущий научный сотрудник Университета Прокуратуры РФ Наталия Ратинова не видит в этом ничего удивительного.

- Мы когда-то изучали проблему мошенничества и исходно предполагали, что жертвы финансовых пирамид это малообразованные люди с невысоким интеллектуальным уровнем - таких легко обмануть, - приводит пример Ратинова. - Но, изучив уголовные дела, обнаружили, что там в основном бухгалтера, юристы, и люди «умных» профессий, которые, казалось бы, не должны были попасться. В случае с фиктивными лотереями силовики — не исключение. Это, к сожалению, великая русская неистребимая страсть к халяве — вдруг обломится, вдруг получу на грош пятаков.

По словам психолога, людей в погонах может подводить излишняя доля самоуверенности, которая перебивает профессиональную осторожность. Ложное ощущение собственной защищенности играет злую шутку, потому что для мошенников все равны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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