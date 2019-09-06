2019-09-06T18:18:34+03:00
Общество

Собянин открыл интерактивный павильон "Нефть" на ВДНХ

В павильоне создали мультимедийные и интерактивные инсталляции
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Теперь павильон посвящен истории и современным достижениям одной из ведущих отраслей отечественной экономики. Фото Владимир Гердо/ТАССТеперь павильон посвящен истории и современным достижениям одной из ведущих отраслей отечественной экономики. Фото Владимир Гердо/ТАСС
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На ВДНХ завершили реставрацию еще одного павильона - "Нефть". Теперь в нем открыли мультимедийную экспозицию о нефтяной промышленности. Обновленный павильон 6 сентября осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин.

- ВДНХ продолжает большую реконструкцию, возрождение. Этот павильон ("Нефть") в начале 90-х превратился в складские помещения, здесь была торговля. Здание напоминало сарай, сегодня - снова возродилось. Теперь это дворец "Нефть". Сам павильон может и не такой большой, но интересный, - сказал Сергей Собянин.

Восстанавливать павильон № 25 "Нефть" взялась компания "Лукойл" при содействии администрации ВДНХ.

В ходе реставрации были воссозданы утраченные вазоны с тумбами на террасе главного фасада, декоративные башни-шпили над ризалитами главного фасада, декоративные фигурные "кокошники", элементы лепного декора на стенах центрального зала.

Теперь павильон посвящен истории и современным достижениям одной из ведущих отраслей отечественной экономики. Уникальная экспозиция сочетает в себе музейное пространство, современный дизайн и технологии. Экспозиция павильона размещена в четырех залах: "Человек и нефть", "История", "Технологии", "Наука". Информация рассчитана на широкий круг посетителей – от профильных специалистов до студентов и детей, увлеченных наукой и техникой.

- Инсталляция "Капсула будущего" позволит посетителям проследовать по пути нефти – от изысканий к процессам бурения, добычи и далее до получения нефтепродукта на заводе. С помощью инсталляции "Потребительские товары" можно совершить путешествие по виртуальному дому и узнать, какие предметы сделаны из углеводородного сырья, - рассказали в мэрии Москвы.

Рядом с павильоном еще открыли детскую интерактивную площадку "Нефтеград", на которой установили стилизованные игровые комплексы: "Морская нефтедобывающая платформа", "Нефтеперерабатывающий завод", "Бензовоз", "Гоночный болид".

КОНКРЕТНО

Что посмотреть в павильоне?

- 150 анимационных фильмов и инфографических роликов,

- более 100 фильмов, иллюстраций и графиков,

- 20 игровых приложений, викторин и тестов,

- 30 мультимедийных интерактивных инсталляций, использующих технологии виртуальной и дополненной реальности,

- 20 графических информационных модулей,

- 10 моделей-макетов,

- 10 комплексных инсталляций с предметным, графическим и мультимедийным контентом.

Из истории павильона

Павильон перестроили в 1954 году. Будучи посвященным одной из отраслей сельского хозяйства, он стал важным элементом окружения Мичуринского сада. В разные годы павильон назывался: "Сахарная свекла", "Сахар", "Геология, нефть, газ", "Нефть, газ", "Топливная промышленность". В начале 1990-х годов экспозиция была свернута, и до 2015 года здание сдавалось под складские и офисные помещения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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