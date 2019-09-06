Белорусы потребовали от России их «не гнобить»

В пятницу в подмосковной резиденции премьера Дмитрия Медведева «Горки» проходили российско-белорусские переговоры.

- Чай или кофе? Что будете пить? - спросил Медведев у премьера Белоруссии Сергея Румаса. Оба уютно расположились в в креслах в Каминном зале.

- Чай, - ответил Румас.

- Для гостя чай, а мне кофе, пожалуйста, - попросил официантов Медведев.

Кофе-чаепитие длилось больше часа. Все это время премьеры общались тет-а-тет. Им предстояло окончательно согласовать программу действий по углублению интеграции. Как ожидается, в декабре - к 20-летию Союзного государства свои подписи под окончательной версией документа, а также дорожными картами по его реализации должны поставить Владимир Путин и Александр Лукашенко.

- Белорусская сторона готова активно работать. Дайте такое же поручение и российской стороне, - обратился Румас к Медведеву.

- В этом вы даже не сомневайтесь. Если сейчас договоримся, то команды все раздадим, - заметил Медведев и попросил прессу удалиться.

Если переговоры премьеров с глазу на глаз прилично затянулись, то делегации двух стран наоборот «отзаседали» быстро. По итогам премьеры вышли к журналистам и сообщили, что все спорные вопросы утрясли.

- Мы завершили работу над подготовкой программы действий по реализации союзного договора 1999 года с приложением к нему перечня «дорожных карт» (всего их 31, - Ред.). Но все самое сложное впереди, - сообщил Медведев.

Теперь правительствам двух стран предстоит разработать перечень нормативных актов для различных сфер экономики - от финансово-кредитной и налоговой до туризма.

- От результатов этой работы зависит успех Союзного государства, наполнение союзного договора новыми реалиями, для того чтобы экономики наших стран были ближе, чтобы наконец был сформирован полноценный общий рынок и чтобы граждане наших стран получили от этого всевозможные преимущества, - пояснил Медведев.

- Это на порядок более сложный объем работы, учитывая и сроки, и тот массив документов, которые надо будет проанализировать, чтобы качественно подготовить дорожные карты, - заметил Сергей Румас.

- Цели известны, как говорил классик, за работу, товарищи! - заметил Медведев.

«Классиком» премьер назвал первого секретаря ЦК КПСС Никиту Хрущева.

Пока премьеры обсуждали нюансы союзной интеграции, в информагентствах появилась любопытная новость: «Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от России не гнобить и не наклонять его страну». По словам Лукашенко, Россия должна вести себя в отношениях с Белоруссией как «старший брат» и при необходимости оказывать республике поддержку. Если так будет, то «белорусы не позволят предать старшего брата». Впрочем, в резиденции «Горки» белоруссов «гнобить» явно никто не собирался, скорее наоборот.

- Пойдем перекусим! - пригласил Медведев Румаса после завершения переговоров. Румас довольно кивнул.