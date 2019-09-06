Звезда сериала "Не родись красивой" снова женился и стал отцом в четвертый раз

Актер Григорий Антипенко, прославившийся благодаря роли в сериале "Не родись красивой", вновь женился и снова стал отцом. Малыш стал для артиста четвертым ребенок.

"Главное событие этого года для меня - рождение моего младшего сына, все остальное меркнет на его фоне. Мы назвали его Афанасием, ласково зовем Афоней", - поделился радостной новостью Григорий Антипенко.

Он отметил, что мальчик появился на свет в один день с третьим сыном Федором с разницей в десять лет. "Такое вот мистическое совпадение. Самому старшему Александру в этом году будет 20 лет, Ивану исполнилось 12 и Федору 10", - цитирует актера Teleprogramma.pro.

Антипенко - опытный папа. С четвертым ребенком он не знает хлопот: "Есть уверенность в себе и умение обращаться с младенцами". Но, конечно, без бессонных ночей не обходится.

Актер также рассказал, что его средние сыновья довольно самостоятельные, поэтому он не пошел провожать их в школу в этом году. А старший наследник сам поступил в ГИТИС. Александр учится на третьем курсе.

Григорий не скрывает - после четверых парней он мечтает о лапочке-дочке. "Считаю, что на все воля Божья, дети даются небесной канцелярией, наши желания тут мало что значат. Дети - самое большое счастье в жизни", - заключил актер.

antipenko_gregoriy Григорий Антипенко и Юлия Такшина

Напомним, первой женой Григория Антипенко стала Елена Антипенко. Она родила сына Александра. От союза с актрисой Юлией Такшиной, с которой Антипенко познакомился на съемках телесериала "Не родись красивой", на свет появились сыновья Иван и Федор. После шести лет совместной жизни пара распалась. Сейчас Григорий вновь женат. Но имя супруги держит в секрете. Его четвертый сын родился в июле 2019 года.