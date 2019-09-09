Иван Ургант: Меня вырастил телевизор! Я - телепузик!

«Рот работает - мозг загорает»

- Иван, выход из отпуска на работу - большой стресс. Как вы его переживаете?

- Вы знаете, это процесс мучительный. И он происходит неровно. Что-то уже выходит из отпуска, что-то еще по-прежнему отдыхает. Рот уже начал работать, мозг пока еще загорает. Но ты же не сразу уходишь в отпуск! И в теплый июльский вечер вместо того чтобы есть жареную кефаль и смотреть на проплывающие мимо авианосцы, придумываешь какие-то шутки, в связи с тем, что происходит в мире. А потом понимаешь - да никому это не нужно! Тебя нет в эфире. И точно так же сейчас. Непростой период.

- Плавно входите в сезон?

- Конечно. Сейчас, например, снимаем заставку. У нас каждый сезон новая заставка. И вот если сейчас вы от лица читателей моего любимого периодического издания «Комсомольской правды» спросите меня - зачем? Я вам отвечу - «Я не имею ни малейшего представления». Но заставка точно будет новой и будет лучше, чем предыдущая. Потому что так было всегда.

Фото: Степан Третьяков

- Вы выпустили очень смешной черно-белый ролик с участием Сергея Бурунова. Чем вдохновлялись?

- Для киноманов ответ очевиден. Они расхохотались, услышав ваш вопрос. Разбросали свои седые космы по плечам, отставив в сторону недопитое выдохшееся пиво. Конечно, это такой оммаж Квентину Тарантино и фильму «Однажды в Голливуде». Эта сцена в фильме напомнила мне меня и Митю Хрусталева. Дальше встал вопрос. Кто воплотит образ фанерного телеведущего? Абсолютно неискреннего, безразличного, пустого внутри. Неужели у нас нет таких? Не нашли ни одного! Мы пересмотрели все не только развлекательные, но и серьезные политические, публицистические передачи. Мудрые, умные, тонкие, честные люди, которым просто нельзя предлагать такую роль на сопротивление. Кто же может это сыграть? А я не знаю артиста лучше Сергея Бурунова. Тем более, как заметили знатоки, Сергей долгие годы является голосом Леонардо Ди Каприо, озвучивает его во всех фильмах, включая этот. Сергей большая звезда, но поскольку я его очень сильно люблю, и когда-то мы вместе снимали передачу «Большая разница», он сразу согласился. За что ему огромное спасибо!

«Смотрю Первый меньше, чем положено»

- Для первого выпуска что-то особенное приготовили?

- Этим летом столько всего произошло! И нам повезло - в нашем первом выпуске будут принимать участие главные ньюсмейкеры лета. Это Дамир Юсупов, командир корабля, летчик, который спас огромное количество жизней. Герой России. Человек, который всех нас заставил поверить в то, что чудо возможно. И Билли Айлиш певица, которая тоже заставила нас поверить в невозможное (17-ти летняя американская исполнительница, от которой сейчас сходит с ума молодежь всего мира - ред.). Рад, что у нее нашлось время.. Я видел благодарные лица зрителей, да и свое благодарное лицо в зеркале. Ее невероятно обожают, она большой артист. И она в самом начале своей карьеры.

В первом выпуске будет принимать участие Билли Айлиш. Фото: Степан Третьяков

- Аудитория Первого канала точно знает кто это?

- Давайте так. Мы приглашаем в программу людей, о которых точно должна узнать аудитория Первого канала.

- Вы часто смотрите телевизор?

- Вы знаете, я видимо один из последних людей, которых вырастил телевизор. Я телепузик, ставший им задолго до того, как появились телепузики. Все время смотрел телевизор. Он меня сформировал. Не только книги, кино, театр и музыка... Телевизор был для меня тем же самым, чем является интернет для поколения людей возраста мой дочери. С тем лишь отличием, что не было обратной связи, контакта. Я, конечно, кричал в телевизор, но ответа не было.

- Сейчас столько всего снимается и для ТВ и для интернета. Успеваете смотреть?

- Не все. Я и Первый-то канал смотрю меньше, чем обязан по контракту. Вокруг нас масса информации, так что главное сейчас - это сделать выбор. Наша передача, кстати, тоже помогает людям сделать выбор, узнать о чем-то важном именно сейчас. Конечно, я многое пропускаю. Легче сказать, чего я не смотрел. Вот сейчас, например, выходит сериал «Новый папа». Да, это сериал, который я смотрел все свое детство... Но я не видел «Молодого папу». Уже пробел. Стараюсь быть в курсе. Но спросите меня - смотрю ли я программу «Время»? Каждый вечер!

Билли Айлиш обожают, она большой артист. Фото: Степан Третьяков

Юмор - как минное поле

- Новые юмористические программы в интернете очень жесткие, грубые. Много мата. «Вечерний Ургант» станет грубее?

- Знаете, нет ничего лучше, чем привести в пример мою бабушку. Недавно ей исполнилось 90 лет. И она тот человек, который иногда использует непечатные слова. Но делает это уместно. Совершенно замечательно написано про это в воспоминаниях у моего любимого Юрия Роста, кстати журналиста «Комсомолки», про Фаину Раневскую. Вот она говорила одно слово, но так, что ничего кроме смеха и радости это не вызывало. Ни пошлости, ни вульгарности, ни мерзости от этого не исходило. И писатель Сергей Довлатов использовал подобные обороты. У кого-то это получается элегантно, у кого-то нет. Меня это иногда коробит, иногда нет. Мне не нравится, когда шутка заключается в том, чтобы сказать что-то как можно грубее, пошлее и обиднее. Но я всегда за то, чтобы шутка была как можно смешнее и остроумнее.

- Сейчас все на все обижаются. Нет у вас ощущения, что идете по минному полю, когда шутите?

- И это минное поле расширяется. Некоторые мины взрываются, но сразу появляются новые. Ты легко можешь оскорбить большое количество людей! И это не только в нашей стране сейчас происходит. В Америке то же самое. А это страна, где подобные шутки звучали в исполнении Робина Уильямса, всеми любимого актера. Для меня было откровение, когда я впервые услышал стенд-ап в исполнении Робина Уильямса. Выше пояса в шутках он поднялся только где-то к 30-й минуте. До этого все происходило где-то в районе паха. Обсуждение, демонстрация и пантомима... Но это жанр такой. Не нравится - смотри что-нибудь другое. А сейчас обидеться может кто угодно. И американские комики постоянно говорят об этом. Ты можешь оскорбить женщин, представителей других рас, вероисповеданий, кого угодно... Но чем больше людей может оскорбиться, тем больше комиков думают как бы все-таки пошутить на эту тему.

- По сравнению со временами программы «Вокруг смеха» границы юмора невероятно расширились. А обижаться люди стали чаще. Почему так?

- Как писал Пушкин: «Ах обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад». Сейчас не трудно оскорбить многих людей, потому что они как будто ждут этого. Они с таким воодушевлением и упоением оскорбляются, что им уже не нужен никто для этого. Я считаю, что шутить можно обо всем. Вот, например, Дамир Юсупов. Мы же в программе должны придумать что-нибудь смешное. Хотя он совершил подвиг, спас людей. Но если мы об этом шутим, это ни в коей мере не умаляет того, что он сделал. Но с другой стороны, понимая, что можем кого-то обидеть или задеть, мы в последний момент отменили конкурс «бросаем чаек на вентилятор».

Фото: Степан Третьяков

- Все ваши партнеры по программе стали звездами. Не боитесь, что они скоро захотят заняться чем-то своим, уйдут из «Вечернего Урганта»?

- Так они и были звездами. Саша Гудков, Митя Хрусталев, Алла Михеева, Антон Долин, группа «Фрукты», Ирена Понарошку, Женя Савин, Костик Анисимов, Вова Маркони... Я очень радуюсь тому, что у них происходит помимо нас. Я понимаю, что это неизбежный процесс и по другому быть не может. Счастье, что мы встретились. И никто пока от нас не ушел, конструкция передачи позволяет заниматься чем-то еще. Я их всех горячо люблю. Но конечно я с грустью понимаю, что рано или поздно кто-то уйдет, но ведь кто-то и придет...

«Весам веры нет!»

- Что вы смотрите всей семьей?

- Я живу в окружении женщин. И все мы очень любим смотреть фильмы про принцесс, конечно. И если вы у меня спросите какой самый лучший фильм, я вам скажу - ничего лучше «Рапунцель» не было. Мы сейчас ждем, конечно, второго «Холодного сердца». По глазам вижу - вы не понимаете, о чем я говорю. Но если бы на вашем месте сидела шестилетняя девочка мы бы с ней нормально обсудили эту тему.

- Где летом побывали?

- Лето у нас было разным, но при этом достаточно традиционным. Мы были с детьми и в Италии и в Юрмале, где неожиданно встретили огромное количество знакомых. Отдых же быстро пролетает... Я стараюсь, чтобы он был активным. Я очень активно ем...

Фото: Степан Третьяков

- По вам не скажешь.

- Мы, люди склонные к полноте, знаем, что весы врут. К ним доверия нет. К весам и к милиции я отношусь с недоверием. Но у мня есть дома рубашка и пиджак, которые обязательно должны на мне застегнуться после отпуска. Если застегнулись, пусть даже потрескивая (это же слышно только мне), значит все нормально.

- Создается впечатление, что вы всегда шутите. Если дети подходят с проблемами - вы отшучиваетесь, или они могут получить от вас серьезный совет?

- Послушайте, не делайте из меня дурачка-то совсем... Нет, у меня был в детстве такой разговор с моим папой. Если расскажу содержание, мы оскорбим сразу все конфессии. Нет, мы стараемся проговаривать какие-то важные вещи. Конечно, легче всего отшутиться и отмахнуться. Но мои старшие дети могут мне спокойно все рассказать. Я так, во всяком случае, думаю. Возможно они это видят по-другому... Но мне бы очень хотелось, чтобы они знали, что на меня всегда можно рассчитывать как на серьезного собеседника, который что-то посоветует, что-то подскажет. А решение они все равно примут сами. Примерно так «да, у меня было много ошибок, но это твоя жизнь потому сама выбирай - нужно тебе выходить замуж за этого наркоторговца или нет?»...

Первый выпуск нового сезона - 9 сентября, в понедельник, в 23.45.