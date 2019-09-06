Международный форум-выставка по туризму «ОТДЫХ LEISURE 2019»

С 10 по 12 сентября в Москве в ЦВК «Экспоцентр» состоится юбилейный 25-ый Международныйфорум-выставка по туризму «ОТДЫХ LEISURE2019».

Страна-партнер – Куба, регион-партнер –Республика Коми. В экспозиции выставки примут участие порядка 50 стран мира, такие как Индия, Таиланд, Египет, Марокко, Китай и страны Европы, а также более 40 регионов России.

Посетители смогут ознакомиться с возможностями пляжного, горнолыжного, санаторно-курортного, гастрономического и других видов туризма, пообщаться со специалистами и наладить деловые контакты. Частные клиенты смогут выбрать подходящий вариант отдыха на предстоящий сезон, а профессионалы и новички в сфере туризма узнают, какие перспективы ждут отрасль и какими достоинствами обладают спортивный и событийный туризм.

11 сентября участники смогут обсудить тренд последних лет «Уникальные авторские маршруты по России – к людям» и разобраться, какие сувениры можно привезти и что делать, если запланированный маршрут пошел не по сценарию. Спикерами выступят руководитель компании INSTID Александр Гранд и создатели проекта «Глухомань GO» Анастасия Клёпова и Алёна Даминова. В рамках Бизнес-школы «Юридические аспекты работы в туристической отрасли или туристический мир без забот» пройдет дискуссия «Инвестиции в туристическую отрасль или It’s allabout the money». Спикеры – Управляющий партнер Юридического агентства "Персона Грата", бизнес-омбудсмен по защите прав предпринимателей в сфере турбизнеса по г. Москве, член Правления Российского Союза Туриндустрии Георгий Мохов, Первый Замглавы Администрации городского округа Истра Игорь Прудников.

12 сентября в 14:40 мероприятия Большой Арены форума-выставки завершит презентация проекта – цикла о путешествиях по России «Нулевой километр. В путь!» и выступление его ведущих – актёра Димы Рубина и travel-журналиста Константина Исаакова на тему «Помогаем придумать исконность!».

Профессиональные посетители смогут стать участниками акции «Выигрывай на ОТДЫХе» и по итогам получить сертификат на поездку по России или за рубеж.

Запланируйте посещение ведущего события осенне-зимнего сезона – 25-го Международногофорума-выставки по туризму «ОТДЫХ LEISURE2019».