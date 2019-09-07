Жириновский: Осенью начинается не только учебный год, но и политический сезон

— Как вы относитесь к инициативе о четырехдневной рабочей неделе?

— Не надо этого бояться. Пока что это только разговоры, предварительные наметки. Когда-нибудь будет четырехдневная неделя, но когда — вам никто не скажет. Просто обсуждаются варианты сокращения безработицы. Если у людей будет третий выходной в неделю, то они смогут посвятить его обучению чему-нибудь новому.

— А какую проблему вы считаете сейчас наиболее актуальной?

— Запредельно высокие цены в магазинах! А качество никуда не годится при этом! Возьмите торговые сети. Все они в руках иностранцев — «Ашан», «Пятерочка», «Перекресток», «Азбука вкуса», — они не хотят пускать на полки товары, которые производят наши крестьяне, там только иностранные. Мы же теряем деньги — доходы идут к ним, они сидят за границей, владельцы, и наш товар не пускают.

— Может, на рынках ситуация лучше?

— Ничем не лучше, чем в супермаркетах! На всех рынках русских торговцев уже много лет не найдешь. На любой рынок поезжайте, везде торгуют мигранты. Они что, умнее нас с вами? Нет, просто они знают, что на рынке гораздо быстрее заработаешь, утром начал, и к вечеру в кармане какие-то деньги уже есть. А русские пускай на заводе работают. Хотя и заводов сейчас нет — раньше-то хоть на завод можно было пойти.

Сколько раз власти региональные обещали, что на рынках будет определенное количество мест для местных производителей, наших русских бабушек и дедушек. Нет, все рынки по-прежнему заполнены мигрантами. Они не работают — они только деньги собирают и платят чиновникам. А наши люди остаются все в стороне. И контроля за рынками никакого нет, что раньше, что сейчас. На всех развалах отравленные арбузы — нитраты, пестициды, всякая гадость. И проверять тяжело. Вы один арбуз проверили — вроде нет нитратов, а они все остальные привезли отравленные.

— Так что же делать?

— Менять законы! Вот как вы думаете, почему в магазинах нет дешевой рыбы, как в советские времена? Потому что вся она уходит за границу: в Норвегию, Японию, Корею. Виновата в этом налоговая система. Если рыбаки приходит в российский порт, они обязаны сразу заплатить налог. Он еще ничего не продал — как он заплатит??? А за границей система другая: сперва он продал, и потом с выручки заплатит налог. Кто это придумал? Это чиновник, враг народа придумал! Сидел в соответствующем министерстве и сделал так, чтобы рыба уходила за границу! В результате вместо того, чтобы самим есть вкусную дешевую рыбу, кормим ей японцев, корейцев и норвежцев, весь мир кормим! Поэтому в первую очередь не за магазинами и рынками нужен строгий контроль, а за чиновниками, которые принимают вредные законы и отдают торговлю в руки иностранцев. Надо их контролировать на депутатском уровне, чтобы если мы вызываем министра какого-то, то должно быть по итогам на него воздействие, вплоть до увольнения.

И то же самое на региональном уровне — у депутатов должно быть право заслушивать с критической точки зрения министров. Но власти этого не хотят — они боятся, им нужны послушная Госдума и бесправные региональные парламенты!