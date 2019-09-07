На самом деле подземные переходы - это государственная программа поддержки отчаявшихся музыкантов
В поезде.
- Вы белье брать будете?
- Сколько стоит?
- 120 рублей, чистое - 150, сухое - 180.
- Мы прогрессию поняли, что в конце?
- С пододеяльником...
* * *
Школьник, оставшийся на второй год, предсказывал одноклассникам будущее...
* * *
Встречаются два друга. Один другому говорит:
- Ты знаешь, все говорят, что моя девушка похожа на Божью Матерь.
- А фото есть?
- Есть.
- Дай посмотреть... Ох, Матерь Божья!
* * *
Улитка - это такой червяк, который повсюду таскает свою ипотеку.
* * *
Жизнь у нас интересная, но, блин, нервная.
Поэтому мы веселые, но злые.
* * *
В интернете резко упало число комментариев от ведущих политологов, экономистов и экспертов - школота ушла учиться!
* * *
Самое грустное в первый день после отпуска - это завтракать не пивом.
* * *
На соревнованиях по брейк-дансу победил немой, пытавшийся сообщить о пожаре...
* * *
Отдыхаю в Испании. Ем хамон, пью риоху.
А хочется в Сочи, шашлыков и «Апсны».
Но нельзя.
Доходы не позволяют.
* * *
Учебный год - как беременность: длится девять месяцев, а тошнить начинает уже со второй недели.
* * *
В магазине мужчина робко обращается к женщине:
- Простите, вы не подскажете, в какой отдел этого магазина вы бы пошли, если бы у вас было пять тысяч рублей?
- В косметический.
- О, спасибо большое! Побежал искать жену!
ИСТОЧНИК KP.RU