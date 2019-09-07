2019-09-06T22:57:55+03:00
Анекдоты

На самом деле подземные переходы - это государственная программа поддержки отчаявшихся музыкантов

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В поезде.

- Вы белье брать будете?

- Сколько стоит?

- 120 рублей, чистое - 150, сухое - 180.

- Мы прогрессию поняли, что в конце?

- С пододеяльником...

* * *

Школьник, оставшийся на второй год, предсказывал одноклассникам будущее...

* * *

Встречаются два друга. Один другому говорит:

- Ты знаешь, все говорят, что моя девушка похожа на Божью Матерь.

- А фото есть?

- Есть.

- Дай посмотреть... Ох, Матерь Божья!

* * *

Улитка - это такой червяк, который повсюду таскает свою ипотеку.

* * *

Жизнь у нас интересная, но, блин, нервная.

Поэтому мы веселые, но злые.

* * *

В интернете резко упало число комментариев от ведущих политологов, экономистов и экспертов - школота ушла учиться!

* * *

Самое грустное в первый день после отпуска - это завтракать не пивом.

* * *

На соревнованиях по брейк-дансу победил немой, пытавшийся сообщить о пожаре...

* * *

Отдыхаю в Испании. Ем хамон, пью риоху.

А хочется в Сочи, шашлыков и «Апсны».

Но нельзя.

Доходы не позволяют.

* * *

Учебный год - как беременность: длится девять месяцев, а тошнить начинает уже со второй недели.

* * *

В магазине мужчина робко обращается к женщине:

- Простите, вы не подскажете, в какой отдел этого магазина вы бы пошли, если бы у вас было пять тысяч рублей?

- В косметический.

- О, спасибо большое! Побежал искать жену!

ИСТОЧНИК KP.RU

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