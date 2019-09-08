«Красивая и нежная невеста»: Свадебное платье Барановской очаровало поклонников

Юлия Барановская опубликовала в Инстаграме видеоролик, где она позирует в свадебном платье. Телеведущая приняла участие в московском фестивале «Цветочный джем»: на улицах столицы прошло дефиле, где модели представляли платья из живых цветов. Юлии Барановской доверили показать наряд невесты.

Флористы соорудили для телеведущей невероятное подвенечное платье, полностью состоящее из белых бутонов. Из Юлии получилась очень нежная и красивая невеста. Белоснежный наряд дополнил венок из живых цветов и туфельки на высоких каблуках.

- Сегодня на Площади Революции прошло шикарное дефиле платьев из живых цветов, - рассказала телеведущая в Инстаграме. - В этот раз я была в платье невесты из белоснежной гортензии и орхидей, а в волосах ландыши. Спасибо Татьяне Тридворновой и всей команде за очень красивую и нежную невесту.

Для Юлии сделали платье невесты из белоснежной гортензии и орхидей. Фото: кадры видео.

Свадебное платье Барановской произвело настоящий фурор: телеведущая опубликовала в Сториз кадр, как она раздает автографы поклонникам. Как к образу Юлии в платье невесты отнесся ее избранник, неизвестно. Телеведущая не скрывает, что в ее жизни есть мужчина, однако не раскрывает его имени и никогда не светит любимого в соцсетях. На публичных мероприятиях Барановская неизменно появляется одна.

Телеведущая – мама двух сыновей и одной дочки, но при этом она ни разу не была замужем. Отец ее детей Андрей Аршавин так и не довел Барановскую до загса. Юлия мечтает в один прекрасный день сыграть пышную и красивую свадьбу. Но когда это случится, она не знает.

- Я точно не стану выходить замуж для галочки. Хочу выйти замуж и жить с человеком, с которым буду смотреть в одном направлении. Не для того, чтобы себя успокоить, что вот я с тремя детьми еще кому-то нужна. Честно говоря, я вообще так вопрос не ставлю и не думаю об этом, - рассказывала телеведущая в одном из интервью.

Свадебное платье Барановской произвело настоящий фурор. Фото: Инстаграм.

При этом коллеги Барановской по телевидению отмечают, что Юлия пользуется вниманием мужчин – у нее много поклонников. Историк моды Александр Васильев как то рассказал журналистам: «Насколько я знаю, Юленька нравится мужчинам, и они борются за ее внимание». Правда, кто из представителей сильного пола пользуется успехом у Барановской, Васильев тогда не уточнил.

После разрыва с Аршавиным Юлия сумела наладить свою жизнь, хотя ей это далось нелегко. Она добилась успеха на телевидении – уже несколько лет Барановская ведет программу «Мужское/Женское» на Первом канале.

- Вы считаете, что можно называть «папой» человека, который абсолютно осознанно не общается со своими детьми пять лет? – сетовала Юля в Инстаграме в конце прошлого года. - На мой взгляд, для такого поведения нет и не может быть никаких оправданий и объяснений. Отец - это прежде всего ответственность, а не просто строчка в свидетельстве о рождении. Но это выбор каждого. И еще один момент: на мой взгляд, найти мужика и любовь невозможно, мужчину можно встретить, а любовь просто случается.