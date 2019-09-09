Развиваемся вместе с предпринимателями

— Расскажите о вашем продукте — первой кредитной бизнес-карте для предпринимателей? Чем она отличается от аналогичных карт для физлиц?

—Предприниматели уже привыкли к удобству розничных продуктов. Поэтому мы стремимся к тому, чтобы сервисы для юридических и физических лиц были похожи друг на друга по функциональности и интерфейсу. Карта для бизнеса во многом напоминает обычную кредитную карту для частных клиентов. Только лимит у нее, конечно, побольше — 1 000 000 рублей.

— Это в среднем или максимально?

— Это максимальный лимит. На самом деле почти никто не выбирает миллион целиком — обычно требуется меньше. Бизнес-карта Сбербанка, которая называется «Бизнес без купюр», уникальна тем, что наши партнеры — «Лукойл», Metro и еще свыше 300 компаний — продлевают грейс-период за покупки в их торгово-сервисных точках. В результате клиенты получают не только стандартные 50 дней грейс-периода, а еще дополнительно 10–15 дней, в среднем. По желанию партнера грейс-период может составлять до года. Кстати, в мае мы получили премию журнала The Global Finance в номинации «Самый инновационный банк» Центральной и Восточной Европы, в том числе и за кредитную бизнес-карту.

— А сколько уже выпущено кредитных бизнес-карт?

— Десятки тысяч. И у нас хорошие ожидания по данному продукту. Он весьма востребован у клиентов.

— Для кого предназначены бизнес-карты, и кто чаще всего ими пользуется?

—В банке есть предложения для разных групп предпринимателей. И для тех, кто только что зарегистрировал свое дело, и для тех, кто в бизнесе давно. И наша линейка бизнес-карт растет вместе с тем, как растут опыт и заработок предпринимателя. К примеру, в рамках нашего продукта «Легкий старт» для начинающих предпринимателей клиенты пользуются моментальной бизнес-картой бесплатно.

— На сколько выдается моментальная бизнес-карта?

— На год. Мы даем нашему клиенту шанс попробовать банковский продукт бесплатно — и если ему понравится, то в будущем он уже осознанно выберет подходящую именно ему бизнес-карту.

— Есть ли какие-то бонусы для владельцев бизнес-карт?

— Помимо бонусов и специальных акций от платежных систем, в этом году владельцам бизнес-карт Сбербанка стала доступна программа «Бизнес-кешбэк». При подключении к программе за любые покупки по бизнес-картам клиенты получают бонусные баллы - до 1% от суммы покупки. Курс конвертации в рубли «один к одному». Средства зачисляются на расчетный счет компании, их можно использовать на любые бизнес-нужды, например, окупить стоимость обслуживания карты или потратить на текущие потребности.

— Какие еще планы по бизнес-картам?

— Мы продолжим увеличивать долю рынка в этом сегменте. Сегодня она уже составляет более 40%. И, конечно, развивать линейку. Совсем недавно выпустили первую цифровую бизнес-карту с телемедициной, которую можно получить без посещения офиса банка всего за несколько минут, до конца годы выпустим еще один новый продукт. Хотим предложить карты, которые бы полностью соответствовали ожиданиям предпринимателей конкретной отрасли, потому что в каждой отрасли предпринимателям нужно что-то свое.

— А что с другими продуктами?

Продолжим работать над ускорением наших платежей —внутри системы Сбербанка мы уже работаем в режиме 23х7, а в августе расширили операционное время для платежей в другие банки через платежную систему Банка России.

— Какое время было и какое стало?

— Раньше, чтобы текущим днем исполнить платежку в пользу другого банка через платежную систему Банка России, клиент должен был передать ее в банк до 16:30 московского времени. Мы могли принять платеж и позже, но исполняли его на следующий день, с 01:00 московского времени. Теперь мы и принимаем, и исполняем текущим днем платежи на любую сумму до 19:30 московского времени.

—К какой скорости транзакций вы стремитесь?

— Мы стремимся стать банком секунд, то есть это мгновенные платежи, секунда максимум. Я уверен, что в 2020 году — не по всем операциям, но по большинству — мы добьемся данной величины: одной секунды. Мы сейчас проводим испытания и тестируем системы, чтобы это работало.

— А каковы объемы транзакций?

— Каждый день через нашу расчетную систему проходит более миллиона платежей.

— Скажите, когда 100% операций в транзакционном бизнесе будет в электронном виде?

— Мы внимательно следим за количеством бумажного документооборота, стремимся быть и технологичнее, и экологичнее. Только за прошлый год мы спасли в два раза больше деревьев, чем можно посадить, например, в парке Зарядье. Уже более 80% наших ключевых сервисов доступны «в цифре», к концу года их будет 90%. Для нас очень важно, чтобы клиент чаще выбирал именно такой, цифровой путь. Мы не собираемся запрещать приходить в наш офис и совершать операции традиционным способом. Если предпринимателю нравится так, как было раньше, мы будем до последнего его ждать и эту операцию проводить.

— Какие сервисы вы недавно переведи в онлайн?

Для примера хочу вам рассказать о новом онлайн-сервисе, который мы запустили в июле, — это дистанционное внесение изменений в юридическое дело. Раньше клиент вынужден был проводить в нашем офисе до часа, чтобы совершить эту операцию. В Сбербанк Бизнес Онлайн внесение изменений в юридическое дело занимает не более 15 минут — и никуда ехать не нужно. Уже 20% клиентов используют эту возможность, хотя прошло не так много времени с ее появления.

—Насколько клиентам удобно общаться с вами офлайн?

— Сегодня предприниматель может совершить большинство операций, связанных с ведением своего бизнеса, в том числе и в некоторых розничных подразделениях. За 2018 год мы увеличили вдвое количество точек, где можно совершить 60 основных операций для бизнеса. И этот рост продолжится. Мы внедрили новую операционную модель, при которой наши розничные офисы могут обслуживать корпоративных клиентов.

— Уже никто не сомневается, что цифровые сервисы – это настоящее. Помогаете ли вы адаптироваться клиенту в новой банковской реальности?

— Главный вызов для нас — научить наших клиентов-предпринимателей использовать электронные сервисы, ведь факт наличия таких сервисов не означает, что они автоматически будут востребованы. Для нас очень важно постоянно рассказывать клиенту, что мы умеем делать и как можем помочь ему сберечь собственное время и нервы.

Мы сейчас инвестируем достаточно много времени и ресурсов в сервисную составляющую наших продуктов: для нас приоритетно не только количество, но и качество, в том числе отсутствие жалоб от клиентов. Совсем недавно совместно с «Деловой средой» мы запустили новый портал по бизнес-картам (pro.dasreda.ru/business), где предприниматели и эксперты делятся своим опытом и лайфхаками об использовании бизнес-карт. Начинаем внедрять когнитивных помощников — чат-ботов — по всем нашим продуктам. Скоро запустим голосовых помощников. Сделаем так, чтобы клиент мог, например, общаясь с голосовым помощником, получить всю информацию о статусе своего исполнительного листа.

Главное, чтобы транзакционные продукты банка полностью соответствовали ожиданиям наших клиентов. Мы много времени уделяем изучению клиентского пути и его трансформации, чтобы сервисами было просто и удобно пользоваться, а наши клиенты как можно меньше времени отвлекались на банковские операции и занимались любимым делом и развитием своего бизнеса.