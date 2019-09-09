Олимпийской чемпионке Линдси Вонн не разрешили аплодировать Даниилу Медведеву во время финала US Open

Любопытный момент финала US Open 2019 между Даниилом Медведевым и испанцем Рафой Надалем попал на видео в прямой эфир телетрансляции. После удачного розыгрыша в исполнении москвича Медведева олимпийская чемпионка по горным лыжам Линдси Вонн решила похлопать этому событию.

Однако эта реакция не понравилась жениху Линдси - хоккеисту "Нью-Джерси Дэвилз" Пи Кей Суббану. Он жестом остановил ее аплодисменты и немного погрозил пальцем, мол, что это такое.

Эта пара состоит в отношениях с 2018 года. А совсем недавно в августе 2019 года они объявили о помолвке.

Напомним, что в финале Открытого чемпионата США по теннису победу одержал испанский теннисист Рафаэль Надаль. Он выиграл 19-й титул "Большого шлема" в карьере. Итоговый счет поединка - 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4 в пользу 32-летнего испанского теннисиста.