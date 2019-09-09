2019-09-09T11:21:03+03:00
Спорт

Олимпийской чемпионке Линдси Вонн не разрешили аплодировать Даниилу Медведеву во время финала US Open

Воспротивился реакции ее жених - хоккеист "Нью-Джерси Дэвилз" Пи Кей Суббан [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Линдси Вонн была на финале US Open.Линдси Вонн была на финале US Open.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Любопытный момент финала US Open 2019 между Даниилом Медведевым и испанцем Рафой Надалем попал на видео в прямой эфир телетрансляции. После удачного розыгрыша в исполнении москвича Медведева олимпийская чемпионка по горным лыжам Линдси Вонн решила похлопать этому событию.

Однако эта реакция не понравилась жениху Линдси - хоккеисту "Нью-Джерси Дэвилз" Пи Кей Суббану. Он жестом остановил ее аплодисменты и немного погрозил пальцем, мол, что это такое.

Эта пара состоит в отношениях с 2018 года. А совсем недавно в августе 2019 года они объявили о помолвке.

Напомним, что в финале Открытого чемпионата США по теннису победу одержал испанский теннисист Рафаэль Надаль. Он выиграл 19-й титул "Большого шлема" в карьере. Итоговый счет поединка - 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4 в пользу 32-летнего испанского теннисиста.

Пи Кей Суббан и Линдси Вонн на финале US Open.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Россия - Казахстан 9 сентября 2019: прямая онлайн-трансляция матча отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020
Футбол, матч Россия - Казахстан 9 сентября 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 9 сентября 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020
Новости 24
В РАН назвали дату приближения к Земле опасного астероида
Китайские астрономы зафиксировали неизвестный радиосигнал из космоса
Назначены новые заместители министров просвещения и экономразвития РФ
Google и Facebook прокомментировали обвинения во вмешательстве в российские выборы
В России создадут двигатель нового поколения
ЦИК РФ: явка на единый день голосования составила 41,2%
В Сирии наладили производство микроавтобусов
Пассажир рейса «Ереван-Москва» заявил о бомбе в ручной клади
Оппозиционер Квициния требует проведения повторных президентских выборов в Абхазии
Дело в папахе: Женщины устроили флешмоб против Хабиба Нурмагомедова
«В долгу у профессии»: Вышинский намерен остаться журналистом
Вышинский поблагодарил Путина за поддержку и освобождение
По российским дорогам поедут беспилотные большегрузы
В центральных регионах России ожидается «летний сентябрь»
Минфин поддержал возвращение пива на стадионы
Болтон назвал важным событием обмен заключенными между РФ и Украиной
Индийский модуль Vikram совершил жесткую посадку на Луне
Депутаты предложили ввести минимальную цену на табачные изделия в России
Французская Le Figaro назвала Киев российским городом
На детские пособия выделят из бюджета втрое больше денег
Нападающий «Реал Мадрида» получил травму в расположении сборной
Победители на выборах в Мосгордуму 2019: полный список
Явка избирателей на выборах в Мосгордуму составила 21,69%
Из-за забастовки пилотов British Airways отменила 1,5 тысячи рейсов
Не менее 29 человек погибли в результате атак боевиков в Буркина-Фасо
Министр Вооруженных сил Франции выступила за диалог с Россией
Путин поздравил Ким Чен Ына с 71-летием образования КНДР