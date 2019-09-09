2019-09-09T12:08:06+03:00
Происшествия

Полиция разыскивает актера "Тихого Дона" за угон автомобиля

Мужчина попросил на сутки автомобиль своей подруги и пропал на неделю
Иван Рунев
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Ян Любомиров каскадер, снимался в таких картинах как Тихий Дон, Легенда о Коловрате, Золотая ОрдаЯн Любомиров каскадер, снимался в таких картинах как Тихий Дон, Легенда о Коловрате, Золотая Орда
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Комичная ситуация разыгралась в подмосковном Одинцово. Утром 29 августа каскадер Ян Любомиров взял у своей подруги Виктории К. ее авто. Мужчина обещал вернуть машину к вечеру того же дня, однако больше свою коричневую "Шевроле Круз", как и горе-товарища Виктория не видела.

"В полицию обратилась 32-летняя врач-рентгенолог ЦКБ гражданской авиации Виктория К. с просьбой к оперативникам о помощи в розыске ее друга 39-летнего Яна Любомирова. Женщина пояснила правоохранителям, что Ян взял у нее автомобиль и попросту исчез, пустился в бега на взятой в пользование "Шевроле Круз". На звонки и сообщения мужчина не отвечает, по месту жительства не появляется. Виктория переживает, что Ян мог переоформить ее авто на себя, ведь ранее она не успела зарегистрировать машину на свое имя, а вместе с ПТС отдала ему договор купли-продажи." - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полицией проводится проверка по факту обращения Виктории. Полиция разыскивает горе-товарища Яна Любомирова и взятый в пользование автомобиль "Шевроле Круз".

Ян Любомиров каскадер, снимался в таких картинах как Тихий Дон, Легенда о Коловрате, Золотая Орда, Герой, Гроздья Винограда, Вещий Олег. Специализируется на конных трюках и трюках с применением холодного оружия. Также мужчина имеет звания мастер спорта по тайскому боксу и рукопашному бою.

ИСТОЧНИК KP.RU

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