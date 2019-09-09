2019-09-09T13:24:46+03:00
Звезды

"Моя болезнь затянулась": звезда Comedy Woman просит о помощи

Надежде Сысоевой никто не говорит, с чем связан ее недуг
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Девушка заявила, что как огня боится уколов.Девушка заявила, что как огня боится уколов.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Звезда Comedy Woman Надежда Сысоева сильно заболела. Артистка вынуждена обратиться за помощью к поклонникам. При этом девушка не стала раскрывать диагноз, отметив лишь, что о причинах недуга врачи ничего не говорят.

"Моя болезнь затянулась и никто не говорит, с чем это связано. Мне срочно нужна ваша поддержка", - обратилась Надежда Сысоева к подписчикам в Инстаграме.

Девушка заявила, что как огня боится уколов. Из-за этого вот уже несколько дней она не может решиться сдать кровь на анализы. "Если бы за руку отвели и подержали, пока они там достают эти ужасные жгуты и иголки...", - чуть не плача добавила 35-летняя звезда.

inadenkainadenka
Если бы вы только знали, как сильно я боюсь уколов
16328 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Сысоеву поддержали простые обыватели и звездные коллеги. "Милая, могу реально с тобой поехать, так как очень тебя понимаю. Обещаю в обморок не падать!", - написала звезда сериала "Сладкая жизнь" Анастасия Меськова.

Однако нашлись и те, кто не стал жалеть Надежду. Некоторые подписчики назвали ее безответственной. Сысоева довольно сдержанно ответила на критику в свой адрес. "Ну вот есть у меня такой недостаток. Не люблю больницы, таблетки, а тем более кабинеты, где берут кровь", - посетовала она.

Стоит отметить, что звезду Comedy Woman не раз обвиняли в чрезмерной худобе. Поклонники подозревали у нее анорексию. Одни заявляли, что Надежда сидит на строгих диетах, а другие связывали изможденный вид девушки с переживаниями из-за расставания с Ильей Бачуриным. По слухам, именно продюсер стали инициатором разрыва.

Выступление Димы Билана в Самаре в День города 8 сентября 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Дочь Джонни Деппа предстала скромной фиалкой, а Пенелопа Крус - белым лебедем
Сегодня Международный день красоты. Лучший способ отметить его - посмотреть на самых красивых женщин, собравшихся в самом красивом городе планеты, Венеции, во время только что прошедшего там кинофестиваля
Новости 24
В НИИ онкологии им. Блохина опровергли сообщения о массовых сокращениях
Для рассмотрения внешнего вмешательства в российские выборы будет создана спецкомиссия
Трехсторонняя встреча по газу пройдет 19 сентября в Брюсселе
Песков объяснил, почему Путин не встречал освобожденных россиян в аэропорту
В немецком концлагере Дахау состоялась церемония памяти «Братского Союза военнопленных»
В Израиле опровергли сообщение "Хезболлаха" о сбитом беспилотнике
Индийские эксперты заявили о создании базы на Луне через 10 лет
Гахария официально стал премьер-министром Грузии
Визит Зеленского в США состоится 23 сентября
"Единая Россия" получила более 60% мандатов на выборах в регионах
Идею минимальной цены на табак сочли не эффективной в борьбе с контрабандой
В РФС поддерживают возврат пива на стадионы
Шойгу заявил о готовности России сотрудничать с Минобороны Франции
Рауль Хаджимба победил на выборах президента Абхазии
Несмотря на санкции компании из ЕС не уйдут из России: Гендиректор ассоциации Европейского бизнеса
В российских заповедниках потушили все пожары
Помощник Зеленского рассказал, как прошел его разговор с Путиным
Самка дельфина поблагодарила рыбаков, отпустивших дельфиненка из сетей
В РАН назвали дату приближения к Земле опасного астероида
Китайские астрономы зафиксировали неизвестный радиосигнал из космоса
Назначены новые заместители министров просвещения и экономразвития РФ
Google и Facebook прокомментировали обвинения во вмешательстве в российские выборы
В России создадут двигатель нового поколения
ЦИК РФ: явка на единый день голосования составила 41,2%
В Сирии наладили производство микроавтобусов