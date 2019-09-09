"Моя болезнь затянулась": звезда Comedy Woman просит о помощи

Звезда Comedy Woman Надежда Сысоева сильно заболела. Артистка вынуждена обратиться за помощью к поклонникам. При этом девушка не стала раскрывать диагноз, отметив лишь, что о причинах недуга врачи ничего не говорят.

"Моя болезнь затянулась и никто не говорит, с чем это связано. Мне срочно нужна ваша поддержка", - обратилась Надежда Сысоева к подписчикам в Инстаграме.

Девушка заявила, что как огня боится уколов. Из-за этого вот уже несколько дней она не может решиться сдать кровь на анализы. "Если бы за руку отвели и подержали, пока они там достают эти ужасные жгуты и иголки...", - чуть не плача добавила 35-летняя звезда.

inadenka Если бы вы только знали, как сильно я боюсь уколов

Сысоеву поддержали простые обыватели и звездные коллеги. "Милая, могу реально с тобой поехать, так как очень тебя понимаю. Обещаю в обморок не падать!", - написала звезда сериала "Сладкая жизнь" Анастасия Меськова.

Однако нашлись и те, кто не стал жалеть Надежду. Некоторые подписчики назвали ее безответственной. Сысоева довольно сдержанно ответила на критику в свой адрес. "Ну вот есть у меня такой недостаток. Не люблю больницы, таблетки, а тем более кабинеты, где берут кровь", - посетовала она.

Стоит отметить, что звезду Comedy Woman не раз обвиняли в чрезмерной худобе. Поклонники подозревали у нее анорексию. Одни заявляли, что Надежда сидит на строгих диетах, а другие связывали изможденный вид девушки с переживаниями из-за расставания с Ильей Бачуриным. По слухам, именно продюсер стали инициатором разрыва.