2019-09-09T13:11:03+03:00
Общество

Сигареты приравняют к спиртному: на курево предлагают ввести единую минимальную цену

Так законодатели надеются победить контрафакт
Елена ОДИНЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Минимальная цена на сигареты существует и сейчас. Продавать курево дешевле, чем этот «минимум», официальные торговцы не вправеМинимальная цена на сигареты существует и сейчас. Продавать курево дешевле, чем этот «минимум», официальные торговцы не вправеФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Депутаты готовят поправки в законодательство о единой минимальной цене на сигареты.

Об этом заявил журналистам первый зампред Комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов. Смысл изменений — пресечь ввоз в Россию контрафактного и контрабандного курева. Ущерб, понесенный федеральным бюджетом от этой деятельности, только в 2018 году оценивается примерно в 50 млрд рублей.

Минимальная цена на сигареты существует и сейчас. Продавать курево дешевле, чем этот «минимум», официальные торговцы не вправе. Но устанавливается «минималка» отдельно для каждой марки. Как следует из разъяснений на сайте Федеральной налоговой службы, система такая. Минимальная цена пачки сигарет должна составлять 75% от максимальной розничной цен (она в обязательном порядке указывается на упаковке). Устанавливает ее сам производитель и может менять не чаще раза в месяц.

Законодатели считают, что при этом подходе эффективно контролировать рынок сигарет — что там официальное, а что «левое» — крайне сложно. И считают более удобной ту систему минимальных цен, которая действует для алкоголя. Напомним: для разных видов спиртного (водка, коньяк и и т. п.) у нас действует единая минимальная цена, которая устанавливается государством. Скажем, минимальная цена поллитра водки в рознице с января 2019 года - 215 рублей (до этого было 205 руб.).

Предполагается, что такого рода официальная «минималка» помогает сориентироваться потребителю: то, что стоит дешевле - «левая» продукция, покупать ее не надо. Правда, логика наших покупателей не всегда соответствует тому, чего ожидает от них государство. По оценкам экспертов, доля «левого» крепкого алкоголя и всевозможных его заменителей (типа настойки боярышника) в потреблении достигает 60-70%. И никакая «минималка» не помогает.

Будет ли та же система эффективна в случае с сигаретами, тоже большой вопрос. Кроме того, с 1 марта в России уже заработала обязательная цифровая маркировка табачных изделий. Как уверяли законодатели, она-то как раз и должна повысить прозрачность рынка и уменьшить долю нелегального курева. Опять мало контроля?

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В НИИ онкологии им. Блохина опровергли сообщения о массовых сокращениях
Для рассмотрения внешнего вмешательства в российские выборы будет создана спецкомиссия
Трехсторонняя встреча по газу пройдет 19 сентября в Брюсселе
Песков объяснил, почему Путин не встречал освобожденных россиян в аэропорту
В немецком концлагере Дахау состоялась церемония памяти «Братского Союза военнопленных»
В Израиле опровергли сообщение "Хезболлаха" о сбитом беспилотнике
Индийские эксперты заявили о создании базы на Луне через 10 лет
Гахария официально стал премьер-министром Грузии
Визит Зеленского в США состоится 23 сентября
"Единая Россия" получила более 60% мандатов на выборах в регионах
Идею минимальной цены на табак сочли не эффективной в борьбе с контрабандой
В РФС поддерживают возврат пива на стадионы
Шойгу заявил о готовности России сотрудничать с Минобороны Франции
Рауль Хаджимба победил на выборах президента Абхазии
Несмотря на санкции компании из ЕС не уйдут из России: Гендиректор ассоциации Европейского бизнеса
В российских заповедниках потушили все пожары
Помощник Зеленского рассказал, как прошел его разговор с Путиным
Самка дельфина поблагодарила рыбаков, отпустивших дельфиненка из сетей
В РАН назвали дату приближения к Земле опасного астероида
Китайские астрономы зафиксировали неизвестный радиосигнал из космоса
Назначены новые заместители министров просвещения и экономразвития РФ
Google и Facebook прокомментировали обвинения во вмешательстве в российские выборы
В России создадут двигатель нового поколения
ЦИК РФ: явка на единый день голосования составила 41,2%
В Сирии наладили производство микроавтобусов