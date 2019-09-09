Сигареты приравняют к спиртному: на курево предлагают ввести единую минимальную цену

Депутаты готовят поправки в законодательство о единой минимальной цене на сигареты.

Об этом заявил журналистам первый зампред Комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов. Смысл изменений — пресечь ввоз в Россию контрафактного и контрабандного курева. Ущерб, понесенный федеральным бюджетом от этой деятельности, только в 2018 году оценивается примерно в 50 млрд рублей.

Минимальная цена на сигареты существует и сейчас. Продавать курево дешевле, чем этот «минимум», официальные торговцы не вправе. Но устанавливается «минималка» отдельно для каждой марки. Как следует из разъяснений на сайте Федеральной налоговой службы, система такая. Минимальная цена пачки сигарет должна составлять 75% от максимальной розничной цен (она в обязательном порядке указывается на упаковке). Устанавливает ее сам производитель и может менять не чаще раза в месяц.

Законодатели считают, что при этом подходе эффективно контролировать рынок сигарет — что там официальное, а что «левое» — крайне сложно. И считают более удобной ту систему минимальных цен, которая действует для алкоголя. Напомним: для разных видов спиртного (водка, коньяк и и т. п.) у нас действует единая минимальная цена, которая устанавливается государством. Скажем, минимальная цена поллитра водки в рознице с января 2019 года - 215 рублей (до этого было 205 руб.).

Предполагается, что такого рода официальная «минималка» помогает сориентироваться потребителю: то, что стоит дешевле - «левая» продукция, покупать ее не надо. Правда, логика наших покупателей не всегда соответствует тому, чего ожидает от них государство. По оценкам экспертов, доля «левого» крепкого алкоголя и всевозможных его заменителей (типа настойки боярышника) в потреблении достигает 60-70%. И никакая «минималка» не помогает.

Будет ли та же система эффективна в случае с сигаретами, тоже большой вопрос. Кроме того, с 1 марта в России уже заработала обязательная цифровая маркировка табачных изделий. Как уверяли законодатели, она-то как раз и должна повысить прозрачность рынка и уменьшить долю нелегального курева. Опять мало контроля?